大灣區航空削減航班　米子首爾重災　因新機未到舊機須檢查致不足

營運兩年多的大灣區航空目前只有8架波音737客機，其2月中起取消大量航班班次，以日本米子及德島航線最重災，韓國首爾線2月中起只有個別日子能買到機票，3月起更未有再售票。

大灣區航空回覆指因訂購新飛機付運延誤，機隊個別客機到期做定期檢查，影響整體航班編配，故部分航班需要取消，就此向乘客致歉。



大灣區航空。（大灣區航空圖片）

網上昨日（20日）起社交平台有不少貼文，指買了2、3月大灣區航空機票，但紛紛收到航空公司電郵稱航班已取消、須改期，令不少市民大失預算，其中以日本德島、米子等航線取消最多，仙台、東京及大阪也有指被取消。其中被取消的米子回程航班，有乘客須改機票至大阪關西機場起飛回港。

另外，據大灣區航空公司網站，現時前往韓國首爾航班仍每日都能買，但至2月中起已大幅減少至一星期都未有一班航班能提供，至3月起已再無航班。

大灣區航空回應指，由於已訂購的新飛機的付運出現延誤，加上機隊中個別客機根據安全規定已期進行定期檢查，暫時未能投入服務，影響了整體航班編排，個別航線的航班需要作出整合，當中部分航班亦因此需要取消，故向所有受影響的乘客衷心致歉。

該航空公司指明白航班改動會為已購票的乘客帶來不便，故已主動與乘客聯絡，為他們安排更改機票或退票事宜，並豁免所有相關費用，希望盡量減低對他們的行程可能造成的影響，並在客戶服務中心增派人手，以期加快處理客戶的票務安排。

大灣區航空去年開通來往香港到鳥取縣米子鬼太郎機場的直航航班。（資料圖片/何瑞芬攝）

大灣區航空去年開通來往香港到鳥取縣米子鬼太郎機場的直航航班。（資料圖片/何瑞芬攝）

大灣區航空稱會認真汲取經驗，審視相關安排，以避免日後出現同類情況。客戶如需協助，可以電郵service@greaterbay-airlines.com與客服聯絡。

翻查資料，大灣區航空目前只有8架波音737客機，但營運12個航點，包括東京、大阪、德島、米子、仙台、首爾、台北、曼谷、舟山等。