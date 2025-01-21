黎智英接受盤問｜黎助手訊息指　李銘柱見蓬佩奧前　郭明瀚曾教路

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（21日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第30天自辯，並繼續接受控方盤問。他講及民主黨創黨主席李柱銘等人，因應政府提出修訂《逃犯條例》而訪美。根據黎和助手Mark Simon之間的訊息，李會見時任國務卿蓬佩奧前，獲黎的好友、美國前駐港總領事郭明瀚「教路」。此外，訊息亦顯示該行程有兩個目的，包括要求美國懲罰推動修例的香港官員，以及若通過修例，美國發出旅遊警示。黎認曾獲告知此事。



黎智英2020年7月曾會晤美國時任副總統彭斯。（Twitter）

郭明瀚自願幫手 黎自願付款

黎智英今作供時，講述李柱銘、李卓人等人於2019年5月，就政府提出修訂《逃犯條例》而到美國的行程。庭上展示黎於同年3月26日，向李柱銘發送的訊息，內容講及美國前駐港總領事郭明瀚參與李的行程。此外，黎於同月29日向Mark Simon發訊息，指Mark Simon見到李柱銘時，要讓李知悉郭明瀚自願幫手，而不是黎聘用他，這樣李便不會拒絕郭明瀚的幫助。黎庭上解釋，郭明瀚是自願提供協助，黎是自願支付予郭明瀚。

李柱銘美國之行有兩個目標

控方又展示Mark Simon於同年4月2日發給黎智英的訊息，當中提及李柱銘等人訪美，有兩個目標，分別為要求美國修改法例，懲罰推動修訂《逃犯條例》的香港官員，以及若通過修例，美國向國民發出旅遊警示。控方指，黎知悉該行程的目標，黎認有聞這事。

李柱銘(圖)2020年曾訪美並與美國時任國務卿蓬佩貝會面。（廖雁雄攝）

黎智英與其助手的通訊顯示，美國前駐港領事郭明瀚（James Cunningham）曾向李柱銘教路。（美國國防部圖片）

控方指美國時任國務卿蓬佩奧在會見李柱銘後，他發表的聲明與郭明瀚的建議相似（Reuters）

黎稱堅守編採自主遭官質疑

控方繼而指出，根據張劍虹的證供，黎於2019年3月時指示利用《蘋果》為平台，爭取國際社會對香港採取行動，實施制裁。黎否認，強調他堅守編採自主，不會作出這些指示。法官杜麗冰指黎曾叫編採「做大」陳方安生與美國時任副總統彭斯會面的新聞。黎指該事屬例外。

蓬佩奧聲明與郭明瀚建議相似

此外，Mark Simon於同年5月15日向黎發訊息，內容提及李鉒銘會見美國時任國務卿蓬佩奧，郭明瀚則向李柱銘建議，嘗試著蓬佩奧就會面發表聲明。控方繼而展示《蘋果》的報道，提及兩人會面後，美國國務院發表聲明，指蓬佩奧關注香港政府修例，斥修例威脅香港的法治。控方指，該聲明和郭明瀚向李提出的建議相似，黎同意。此外，郭明瀚於6月11日成立WhatsApp群組，成員包括郭明瀚、黎、李柱銘和Mark Simon。

去美前已知會見彭斯和蓬佩奧

黎續講及他於同年7月訪美的行程。他去美國前，先後到英國和加拿大。而他在英國時，和「香港監察」創辦人羅傑斯、上議院議員阿爾頓勳爵見面。此外，他於7月9日先後和時任副總統彭斯、時任國務卿蓬佩奧見面，並於翌日會見時任國家安全顧問博爾頓。他確認他到美國前已知將會見彭斯和蓬佩奧。

蓬佩奧助手曾提出其他建議

控方繼而展示Mark Simon於7月8日，向黎發出的訊息。Mark Simon在訊息轉述蓬佩奧的助手Mary Kissel的說法，認為黎和蓬佩奧見面時，可以提出制裁打壓香港示威中港領袖的子女。黎確認這是Mary Kissel向他提出的建議。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要