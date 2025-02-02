今日新聞8分鐘｜深圳文錦渡口岸貨車爆炸｜鐵筆撩走Labubu公仔

港珠澳大橋回港難 東涌人工島通關廣場大塞車：喺香港塞多一個鐘

農曆新年連周末假期今日（2日，年初五）結束，大批外遊市民陸續回港。昨晚（1日，年初四）深夜，大批經港珠澳大橋北北上港車回港，東涌的大橋人工島香港口岸車輛入境通關廣場大塞車，有車主指一小時沒有動靜，懷疑撞車或入境處系統故障；有到珠海車主說在珠海塞車兩小時才過關回港，「踏住去到東涌，點知......再喺香港塞多一個鐘」。

農曆新年｜北上港人假期最後一日回港 有市民花逾萬元到福建旅遊

農曆新年長假期來到尾聲，西九龍高鐵站今午（2日，年初五）人頭湧湧，不少北上遊玩的港人趕在假期最後一日回港。有市民趁著農曆新年，與小朋友到福建旅遊5到6天，共花費逾萬元，「（內地）有唔同嘅地方可以體驗吓」，又認為內地的物價較香港便宜、服務態度亦較香港好，故不選擇留港消費。

有片︱年初四大圍村外「民間煙花」再上演 網民：自私自利

昨日（1月31日）為大年初三赤口，有網民在小紅書上載一段影片，有一個操廣東話家庭與一批操普通話人士在海洋公園乘搭海洋列車時，疑因排隊問題發生糾紛。《香港01》正向海洋公園查詢。

有片｜港牌貨車於深圳文錦渡口岸起火爆炸 官方：氧氣瓶爆裂

昨日（1日）晚上，深圳文錦渡口岸附近有一輛掛著香港車牌的貨車起火後發生爆炸，現場火光熊熊並發出巨響，引發關注。當地官方指事發時車上一氧氣瓶爆裂，無人員傷亡。

有片｜農曆年雌雄賊偷貴價labubu 入荃灣夾公仔舖鐵筆撩$5000貨

大年初一（1月29日）兩間位於荃灣的夾公仔舖，先後懷疑被一對男女偷去合共約$5000貨物，主要損失貴價labubu公仔。據了解，雌雄賊在荃灣、葵芳及旺角一帶作案，用鐵筆撩走公仔，估計已偷去數萬元貨品。店主更表示賊人會入侵閉路電視，調教角度掩人耳目，事後更用太空卡聯絡店方出言挑釁，相當猖狂。

有片｜年初三黃大仙下邨狂徒疑鐵閘抹屎 網民：玩屎仲衰過淋紅油

年初三（1月31日）赤口，黃大仙下邨驚現抹屎狂徒，凌晨時份在龍豐樓走廊徘徊，最終下手於其中一個單位門口的鐵閘及門鐘，懷疑抹上黃綠色糞便狀物體。狂徒所為全程被對面鄰居的閉路電視拍下，並上傳上網，網民議論紛紛，有人認為：「玩屎仲衰過淋紅油」。

六合彩｜多人跨區到超旺投注站博中彩 排頭位市民：中獎買兩層樓

六合彩新春金多寶｜【金多寶六合彩/六合彩金多寶2025/新春金多寶 2025/新春六合彩】蛇年大年初五，六合彩新春金多寶將在今晚（2日）攪珠，迎來史上最高額的六合彩頭獎彩金，頭獎派彩高達1.88億元，引起全城熱議。其中有「最幸運投注站」之稱的中環士丹利街投注站外，早上未開門已有20餘人排隊，來自不同地區來碰運氣。有排頭位的市民早前在賽馬日抽獎中獎，認為代表好意頭，故特意於今日來到史丹利街投注站購買彩票發橫財夢。他說，若真的中頭獎會「買兩層樓」，用來自住及投資，並笑說：「中咗頭獎就梗係唔使返工啦！」

2元乘車｜陳茂波：如「咩都唔改」並不可行 滿65歲優惠絕不取消

2元乘車優惠檢討後何去何從，料本月26日預算案交代。財政司司長陳茂波今日（2日）表明社會上有共識如果2元乘車優惠「咩都唔改」，長遠上財政不可行。他承諾年滿65歲享2元乘車優惠是「絕對不會取消」，惟優惠年齡門檻由原本65歲變為60歲，導致花費公帑增幅大了很多，政府正研究不同意見檢視「究竟點改」，其中一個考慮範圍是公共交通營辦商自行向長者提供優惠，「佢亦都無蝕底到，好老實講」。

九龍水塘私家車「反肚」沉塘底惹遇溺疑雲 蛙人落水搜索證虛驚

今日（1日）下午5時12分，一名休班男警途經近金山樹木研習徑的九龍水塘時，發現有一輛白色私家車沉沒在水塘底下，四輪朝天，遂立即報警。救援人員接報趕至，消防派遣蛙人落水搜索，岸邊有支援人員以繩牽引著蛙人，並用生命探測儀及攝錄機，監察水底情況。

現場消息指，涉事私家車仍掛有車牌，車身滿布泥濘及有鏽跡，相信已沉沒在水中一段時間。蛙人落水搜索後，證實無人被困，至晚上近7時收隊。警方封鎖現場一帶調查。據了解，人員對比私家車車牌後，相信私家車與2023年一宗屍體發現案有關。

真實版上流寄生族 公寓傳出怪聲如陰魂不散 地下室發現「住客」

美國俄勒岡州波特蘭一名男子近日發文分享，他在自家公寓大樓地下室發現一名陌生男子寄居數周，宛如真實版《上流寄生族》，起初只是衣物和包裹失竊，後來卻發現地下室傳來陣陣怪聲，才逐漸揭開恐怖真相，詭異的是大樓明明有密碼及24小時保全，卻無法阻止陌生人闖入。