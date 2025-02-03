黎智英接受盤問｜控方指黎以探女為藉口　實想赴美見彭斯　黎否認

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（3日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第34天自辯。控方指2020年約5至6月期間，黎涉刑事恐嚇等罪而不准離港。黎曾就此到高院申請更改保釋條件，並稱想到美國探望剛分娩的女兒。但控方指，根據黎當時與其助手的通訊，黎其想計劃該段期間到美與時任副總統彭斯會面，更曾言要見「大老闆」，惟黎的申請不獲批，最終亦無法成行。黎否認說法，重申該次行程是想探望女兒。



黎智英否認以探女為由申請更改保釋條件。（盧翊銘攝）

黎智英在2020年中向高院申請更改保釋條件時，是聲稱要探望在美國剛分娩的女兒。（林靄儀攝）

但控方指，根據黎智英與其助手的訊息，認為黎想赴美國是想見時任副總統彭斯。

控方指訊息透露黎欲赴美見彭斯

控方展示黎智英和助手Mark Simon於2020年5月尾的多個訊息，Mark Simon在訊息稱：「國會的高級職員、國家安全委員會和國務院職員都在這裏...一旦我們知悉大約的日期，便會去見彭斯(美國時任副總統)。」另一訊息則顯示當時計劃的行程，包括於同年7月4月到美國首都華盛頓。黎同意Mark Simon替他安排會見不同人士。

黎求改保釋條件原因是探女

黎當時涉及刑恐等案件，其中一個保釋條件是不准離港。黎曾向高等法院申請更改保釋條件，讓他可以離港。然而黎作出申請時，沒有提及旅程是計劃與彭斯等會面，而是稱要到美國探望即將分娩的女兒，以及處理黎在當地業務。黎強調該次行程主要是探望女兒。

控方指探女藉口

控方繼而展示黎於5月22日的訊息，稱：「我要取得孫女的出生證明，令申請變得正當。我希望女兒會在這幾天內分娩，這便可以確定美國行程的日子。」控方質疑，黎以女兒誔女為藉口申請更改保釋條件，黎否認。

黎訊息曾稱希望見到大老闆

同月27日的訊息，黎向Mark Simon稱其女兒Jade已誔下女兒，其孫女的出生證明可於1星期左右準備好。黎在訊息又稱：「現時是危機之中，這會是一個好好的保護，希望會見到大老闆。」黎解釋香港當時面對危機，他的行程是要替香港尋求支持，讓香港得到保護。但黎否認「大老闆」是指彭斯，反稱：「他怎會是我的大老闆？」法官杜麗冰問黎是否要為自己尋求保護，黎說他沒有面對危機，亦不需要保護。

控方質疑，黎當時故意向法庭隱瞞正計劃的美國行程，黎否認，指當時會見美國官員和議員並非什麼大事。黎申請更改保釋條件於同年6月12日被拒，最終沒有成行。

控方指黎想遊說爭取懲罰中港官員

控方展示Mark Simon於6月13日向黎發送的訊息，指美國國家安全委員會、國務院和國會山莊等人，對於黎未能前往美國感到失望。控方指，該行程是要進行遊說，以爭取懲罰中港官員，黎不同意。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要