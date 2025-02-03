影業寒冬｜賀歲檔期票房3060萬較去年跌37%　票房公司：令人失望

香港去年至少9間戲院結業或停業，電影及戲院業在蛇年未能扭轉劣勢。香港票房有限公司今日（3日）公布，除夕至年初四共5日中西票房為3060萬元，較去年同期收入下跌37.1%，形容「成績令人失望」。數字較疫情前2019年，更大跌59.3%，呼籲更多觀眾入場。



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票房較去年跌37% 較2019年更大跌59.3%

2025年農曆新年賀歲檔期由除夕至年初四，香港票房有限公司表示5日中西電影票房為3,060萬元，較去年同期收入的4,864萬元，下跌 37.1%，直言「成績令人失望」。對比疫情前2019的成績，更是大跌59.3%。票房公司呼籲更多未入場的觀眾，多到戲院支持賀歲電影。

今年個賀歲檔期，票房收入首兩位的皆是香港電影，當中以《臨時決鬥》成績最好，5日票房為747萬元。《祥賭必贏》排第二，票房有579萬元。第三位是內地電影《封神第二部：戰火西岐》，收入為418萬元。