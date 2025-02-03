黎智英接受盤問｜Mark Simon告知把港官員名單供美　黎稱沒有過問

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（24日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第34天自辯並繼續接受控方盤問。主控官指黎的助手Mark Simon給黎的訊息提到，Mark Simon把多名香港官員的名給美國國家安全委員會考慮，以加入制裁名單。黎稱他不知其助手提及甚麼官員也沒過問。黎又稱在《國安法》生效後，他沒有叫助手撤回名單，當黎想作解釋時，遭法官拒絕。



黎智英認其助手Mark Simon有告知他港官員名單的事，但他並無過問。(路透社)

Mark Simon在給黎智英的訊息透露他把港官員名單給了美國的國安委。（路透社資料圖片）

Mark Simon有把港官員名單供美考慮

控方盤問時，展示黎於2020年6月23日向助手Mark Simon發送的訊臮，指時任全國政協主席汪洋和時任國務院副總理韓正被列入制裁名單，問這是否假新聞。Mark Simon回覆，指這是假新聞，又指他已把多名香港官員，給予美國的國家安全委員會考慮，加入制裁名單。黎稱他不知道Mark Simon提及什麼官員，他沒有過問，又指此事對他不重要。

黎稱他不知應把誰放入名單

控方質疑其解釋，指他當時提及制裁、凍結中國貪污官員的戶口。法官李運騰則問，黎不是應有興趣知道，該制裁名單是否加入恰當的人選。黎回應指，他也不知道應把什麼人放入制裁名單，又指一般而言，他相信Mark Simon的判斷。

Mark Simon 會代黎表與他人溝通

法官李素蘭繼而問，Mark Simon的工作是包括什麼，黎說包括替他安排會面，及代表黎和其他人溝通。他不知道Mark Simon向個別人士說了什麼，但黎會承受相關結果。法官李素蘭問，Mark Simon和其他官員溝通，是否包括把香港官員加入制裁名單，黎同意。

黎想解釋遭法官拒絕

黎又指，《國安法》生效後，他沒有要求Mark Simon撤回把香港官員加入制裁名單，當黎想解釋時，法官杜麗冰即阻止並稱，若黎的代表律師認為有此需要，會在覆問時問他，但黎仍然想解釋，杜官續拒絕並謂：「你明白什麼是『不行』嗎？」。

國安法後無再提及制裁

控方繼而問黎是否透過其外國聯繫，要求外國制裁。黎承認在《國安法》生效前，曾透過撰文，和於2019年7月會見時任美國國務卿蓬佩奧時，提及要求外國實施制裁。但《國安法》生效後，他未有再提及。

陳梓華(圖)被李柱銘形容為勇武派的保守派。(資料圖片)

Mark Simon代表黎與登報組織溝通

黎亦講及，於2019年6至8月期間，在第一和第三次國際登報活動墊支。Mark Simon並在訊息，以「Fight for Freedom Group」稱呼該登報的組織。控方指，Mark Simon是扮演黎和「Fight for Freedom Group」之間的中間人，黎指Mark Simon是他的助手，代表黎行事。

陳梓華被指是勇武派中的保守派

此外，Mark Simon於2019年9月23日的訊息透露，陳梓華是領導國際登報活動的年輕人，又形容陳有才能，但想在「幕後」工作。黎於同年10月18日，於日本餐廳碗屋和陳用膳。黎指，獲李柱銘告知，陳為勇武派中的保守派。法官杜麗冰問，是否相信陳梓華不使用暴力，黎稱是。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要