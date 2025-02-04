巴士安全展覽巡迴9座政府大樓舉行　首站西九龍政府合署

運輸署由周一（2月3日）起至5月中，將先後在9座政府大樓舉行題為「一路安全靠晒你」的巴士安全巡迴展覽，介紹政府與專營巴士營辦商提升安全的措施，以及提高乘客安全意識。展覽首站於西九龍政府合署南座地下大堂舉行。



設有展板及教育短片 參加問答遊戲可贏禮品

運輸署署長李頌恩稱，專營巴士平均每日接載乘客370多萬人次，佔所有公共運輸服務約3成。加強專營巴士安全是政府與營辦商的首要工作，將致力從巴士車長及乘客、科技、安全表現管理，以及道路等四方面提升巴士和乘客安全，減少意外。

展覽設有展板及教育短片，詳細介紹巴士車長日常保障乘客安全的工作、乘客確保自身安全的要訣、運輸署評核專營巴士營辦商的安全表現指標、營辦商如何廣泛應用科技以提升巴士安全，以及政府一系列道路安全及巴士友善措施。參觀展覽的市民可即場參加問答遊戲，贏取禮品。

為深入社區推廣巴士安全，運輸署自去年底起也到訪各區不同小學和長者地區中心，舉行互動分享會和不同遊戲活動，加強學生和長者對乘搭巴士及行人過路的安全意識。

巴士安全巡迴展覽

日期 地點

2月3至2月8日西九龍政府合署南座地下大堂

2月10日至2月15日海港政府大樓二樓

2月17日至2月22日稅務大樓地下大堂

2月24日至3月1日工業貿易大樓一樓

3月3日至3月8日北角政府合署地下大堂

3月10至3月15日長沙灣政府合署地下大堂

4月14日至4月18日荃灣政府合署二樓

4月28日至5月5日東涌市政大樓地下大堂

5月12日至5月16日屯門政府合署地下大堂

- 上午9時至下午7時開放，免費入場

為深入社區推廣巴士安全，運輸署自去年底起也到訪各區不同小學和長者地區中心，舉行互動分享會和不同遊戲活動，加強學生和長者對乘搭巴士及行人過路的安全意識。

