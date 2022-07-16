司機車頭手機擬限最多兩部　運輸署：已平衡業界營運及道路安全

運輸署擬立法限制司機座位前只可擺放兩部電子裝置，而屏幕對角長度不可超過七吋。運輸署署長羅淑佩今早（16日）在電台節目表示，不專注駕駛是交通意外的主要原因之一，但目前電召車應用程式普遍，難以禁止司機使用有關裝置，當局的建議是經研究後，平衡了業界營運需要和道路安全而提出。

她稱法例將囊括所有「有機會」導致駕駛者分心的電子裝置，即使無通訊功能的影片播放裝置也包括在內。至於執法會否有難度，羅淑佩稱對警方有信心，相信立法後市民也會提醒司機。



擬規定私家車須為小童裝座椅 不涵蓋的士

運輸署同時建議規定私家車接載7歲或以下、或身高未達1.35米的小童時，要安裝兒童汽車座椅。羅淑佩指，有關建議希望加強保障小朋友，因有文獻顯示沒有安全裝置保護的小朋友，在交通意外中容易被抛出車外。她明白會為市民帶來不便，但希望市民明白有關建議有助減少意外傷亡。

被問到為何不涵蓋的士，羅淑佩說，的士安裝兒童座椅佔用一個座位，對的士運作有很大影響，用上兒童座椅的機會也不及家中有兒童的私家車多。

南區巴士線待整合：重心在香港仔隧道轉乘

新巴城巴明年7月將合併，羅淑佩稱路線牌及巴士車身設計等會逐步統一，巴士路線重組有更大彈性，但不會對現行票價有任何影響，所有巴士車費加減要經行政會議同意，每條路線微調均須運輸署署長同意。

羅淑佩提到，港鐵南港島綫通車後，南區巴士路線有較大需要進行整合，希望做好轉乘安排，待香港仔隧道實施不停車繳費後，可騰出空間設立轉乘站。她稱明白有居民不喜歡轉車，希望從屋邨一程車直出港島不同區域，但沒可能每個屋邨都有巴士路線直達各區，也會造成金鐘灣仔一帶交通擠塞。她相信若做到轉乘選擇多，等車時間少，便利程度未必不如現時。