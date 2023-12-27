修例強制巴士客戴安全帶　兒童乘私家車用安全座　擬明年交立會審

警方數字顯示，截至本月5月，香港今年發生近1.5萬宗交通意外，92人死亡。運輸及物流局稱，運輸署正推展4項法例修訂建議，包括加強私家車兒童乘客使用束縛設備規定，7歲或以下的兒童乘客除非身高達1.35米，否則必須使用兒童束縛設備，並將強制安裝及佩戴安全帶法定要求推展至公共巴士。當局指，運輸署和警方正仔細研究可行性及對業界影響等，同時正進行法例草擬工作，目標是在2024年內提交法例修訂建議予立法會審議。



當局擬將現行適用於私家車、的士、公共小巴的強制安裝及佩戴安全帶法定要求推展至其他車輛種類及座位，包括新登記的私家小巴和貨車的後排乘客座位、公共巴士及私家巴士的所有乘客座位。(FB圖片)

私家車7歲或以下乘客除非身高達 1.35米，否則必須使用兒童束縛設備

運輸及物流局在回覆立法會議員林哲玄就提升道路安全的立法建議函件稱，運輸署一直密切監察交通意外數字的趨勢及分析有關數據，並不時參考香港以外地方的做法和經驗，以制定和實施適當的道路安全策略和措施，而政府正積極推展四項法例修訂建議，包括：

1.加強規管司機在駕駛時使用流動通訊設備數量、尺寸及放置地方等方向加強規管



2.加強私家車兒童乘客使用兒童束縛設備的規定，建議私家車內7歲或以下的兒童乘客，除非身高已達 1.35米，否則必須使用兒童束縛設備



3.將現行適用於私家車、的士、公共小巴的強制安裝及佩戴安全帶法定要求推展至其他車輛種類及座位，包括新登記的私家小巴和貨車的後排乘客座位、公共巴士及私家巴士的所有乘客座位,以及特別用途車輛的司機和乘客座位，如有關座位已裝設安全帶，乘客必須佩戴



4.強制騎單車人士、機動三輪車司機及乘客以及電單車側車的乘客佩戴頭盔



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強制騎單車人士及乘客佩戴頭盔

運輸及物流局稱，就相關法例修訂建議，運輸署一直與運輸業界保持緊密溝通，並與警方積極跟進所收集的意見，仔細研究其可行性、對業界的影響等，同時正進行法例草擬工作,相關部門商討修訂細節，目標是在明年內提交法例修訂建議予立法會審議。