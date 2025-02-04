黎智英接受盤問｜黎認是反修例運動領袖之一　但示威是市民自發

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（4日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英第35天自辯。控方指黎助手的訊息顯示，美國白宮想知更多有關民主派初選的消息，並想聽取「資深人物」和意見領袖的看法。黎同意他是反修例運動的領袖之一，又稱他作為一份報章的老闆，會表達意見，談論運動，令他成為領袖之一，其他領袖亦包括李柱銘、何俊仁、李永達和李卓人，但強調當時大部份的示威都是市民自發。



黎智英在控方盤問下，承認他是反修例運動的領袖之一。

黎智英稱當時不知香港監察負責人羅傑斯(Benedict Rogers)支持制裁。(資料圖片)

當時不知羅傑斯提倡制裁

黎智英早上作供講及在訊息問從犯證人陳梓華，是否想和「香港監察」創辦人羅傑斯見面，黎可以安排。控方下午盤問時，問黎是否知悉羅傑斯，提倡向港實施馬格尼茨基式的制裁(Magnitsky Sanctions)。

黎稱在2019至2020年時不知道此事。控方展示羅傑斯2019年11月15日發給黎的連結。該連結是羅傑斯有份撰寫的文章，當中提倡向侵犯港人人權的人士，實施馬格尼茨基式的制裁。黎稱他未有打開連結，因此沒有閱讀該文。

指羅傑斯想喚起英國人關注香港

控方問黎何時知羅傑斯提倡向港施行制裁，黎稱他其後才知，甚至在審訊時得知。黎指羅傑斯曾進行絶食和舉辦遊行，以喚起英國人關注香港的情況。陳則於同年12月30日向黎透露在英有和羅傑斯見面。

控方質疑黎想陳參與國際遊說

控方繼而展示Mark Simon於2020年1月5日的訊息，提及陳梓華成功協調進行國際登報活動的人和朱牧民。黎認為陳梓華參與國際登報活動，但不認為陳進行國際遊說。控方質疑，若黎聯絡陳只為平息勇武派，為何Mark Simon要把此事告訴他，黎稱亦有其他陳的事情他有興趣知道。控方直指黎亦想陳參與國際遊說，黎不同意並指控方虛構。

黎智英雖然認是反修例運動的領袖之一，但強調當時的遊行大部份是市民自發。

白官想知更多民主派初選消息

Mark Simon又在訊息指白宮留意到區議會選舉，他們有意知道更多民主派初選的消息，並想聽「資深人物」和意見領袖的看法。黎稱他並非意見領袖，但認是反修例運動的領袖之一，並指李柱銘、何俊仁、李永達和李卓人都屬領袖，但當時大部份的示威都是市民自發。控方指，當時政府已撤回修例，黎指市民仍爭取五大訴求，運動仍繼續。

黎稱他會談論運動令他成領袖之一

黎又指他沒有組織遊行，但他擁有一間報館，會表達意見，談論運動，令他成為領袖之一。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯

控方開案陳詞撮要