四人初二進食購自羅湖牛肝菌後中毒　化驗證涉事牛肝菌屬有毒菇類

衞生署衞生防護中心今日（7日）公布正調查一宗進食牛肝菌後食物中毒個案，兩男兩女患者上周四年初二（1月30日）烹煮和進食牛肝菌兩至三小時後出現腹痛、嘔吐、腹瀉和發燒等徵狀，全部人留院治療後已出院。

根據患者臨床徵狀，衞生防護中心相信他們因進食牛肝菌而出現食物中毒，而病人提供同一批次未經烹煮的牛肝菌樣本經過化驗後證實屬有毒菇類，內含某些物質即使經烹煮仍可能引起腸道不適。

衞生防護中心調查顯示，其中一名病人去年十二月於深圳羅湖區一所店鋪購入涉事的牛肝菌，並非預先包裝，沒有商標和來源地資料。



衞生署衞生防護中心2月7日公布正調查一宗進食牛肝菌後食物中毒的個案，涉及四人。。（資料圖片）

全部人留院治療後已出院

個案涉及兩男兩女，年齡介乎30至74歲，他們上月30日自行烹煮和進食牛肝菌，兩至三小時後出現腹痛、嘔吐、腹瀉和發燒等徵狀，同日分別到伊利沙伯醫院及基督教聯合醫院急症室求診，全部人留院治療後已出院。

未經烹煮樣本證實屬有毒菇類 內含某些物質烹煮後仍可引起腸道不適

衞生防護中心指，根據患者臨床徵狀，相信他們因進食牛肝菌而出現食物中毒，而病人提供的同一批次未經烹煮的牛肝菌樣本經過化驗後，證實屬有毒菇類，內含某些物質即使經烹煮後仍可能引起腸道不適。

涉事牛肝菌非預先包裝、沒有商標和來源地資料

衞生防護中心指，調查顯示，其中一名病人去年十二月於深圳羅湖區一所店舖購入涉事的牛肝菌，並非預先包裝，沒有商標和來源地資料。中心已將個案通報內地當局，並會繼續跟進事件和採取適當行動。

衞生防護中心指，進食菇類引致的食物中毒一般為急性，病病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀，而因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。

衞生防護中心指，如懷疑因進食菇類引致食物中毒，亦應立即求醫。如有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。

（資料圖片/非涉事牛肝菌）4人進食牛肝菌後食物中毒，衞生防護中心稱，如懷疑因進食菇類引致食物中毒，亦應立即求醫。如有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。（資料圖片/非涉事牛肝菌）

衞生防護中心指，不論於本地或外地選購或食用菇類時，應注意以下事項：

．向信譽良好和可靠的店鋪購買菇類，不要購買懷疑混雜了不明品種的菇類；

．不要購買不衞生的菇類，例如沾有栽培物料或出現有色斑點／發出異味／釋出黏糊液等變壞現象；

．切勿自行採摘野生菇類進食，因為市民難於辨別野生菇類是否適宜食用；及

．徹底清洗及煮熟才進食。

