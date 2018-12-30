自資高等教育聯盟倡放寬招收內地生至兩成　學界狠批：本末倒置

檢討自資專上教育專責小組上周四（27日）向政府提交最終報告，小組建議，保留現行的副學士學位及高級文憑課程雙軌制做法。另外，小組建議開辦自資課程的院校，包括公帑資助大學的自資部門，均一律納入《專上學院條例》第320條所規管，由此意味大學自資部門將完全脫離本部，與所屬大學「分家」。 自資高等教育聯盟主席阮博文今日（30日）在港台節目中表示，大灣區發展有良好前景，因此自資高等教育聯盟建議，當局可放寬招收內地生比例至兩成。前城市大學專上學院社會科學部高級講師莫慶聯批評，輸入境外學生的做法是本末倒置。

檢討自資專上教育專責小組本月27日向政府提交最終報告。（資料圖片）

身兼理工大學專業及持續教育學院院長阮博文今日在港台節目《城市論壇》表示，八大院校自行評審自資課程，會相對學術評審局的程序更快，可更迅速回應學生需要。

馮偉華：與八大「分家」會拉低學生優勢

出席同一節目的教協會長馮偉華批評，目前自資課程正面對質素參差、資源不足等問題。對於「分家」做法，他認為是好壞參半。他解釋，雖然「分家」可創造更公平的競爭環境，惟八大附屬學院可與大學本部共享資源，升學方面有保障，「分家」後會相對拉低這批學生的優勢。

（資料圖片／余俊亮攝）

報告建議，若自資院校的發展情況仍低於標準，會被取消註冊，相關考慮因素包括，教學水平、課程營辦等方面。若收生人數持續遠低於原定目標，則可視作取消註冊的因素，但不是唯一的考慮因素。

馮偉華相信自資院校面對「寒冬期」會自行「殺校」

馮偉華認為，目前自資院校眾多，「寒冬期」到來後，即使政府不規管亦會自行「殺校」淘汰。

前城市大學專上學院社會科學部高級講師莫慶聯引述，基督教宏恩書院雖然只招收39名學生，惟小班教學讓師生互動增加，因此認為學生人數少，並不意味教學質素低，人數多寡不應成為取消註冊的唯一因素。

檢討自資專上教育小組建議，政府可考慮放寛收生限制，以便自資專上院校從大灣區招收非本地學生。（資料圖片／余俊亮攝）

目前自資院校的內地、澳門和台灣學生人數不多於一成，報告建議，政府應與內地當局商討可否放寬現時自資院校錄取內地學生的上限。

莫慶聯批評，輸入境外生做法是本末倒置。阮博文則指，大灣區發展前景良好，因此自資高等教育聯盟建議，當局可放寬招收內地生比例至兩成，但強調招生額不是無限。

此外，政府早前提供3萬元學費資助予就讀自資學士課程學生，對此阮博文建議，政府資助應擴展至副學位。

民間青年政策倡議平台成員何詩慧表示，學生主要關心自資課程的質素、學費及認受性，專責小組於最終報告未有強調學費、學債問題，對此感到失望，