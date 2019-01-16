【飛來橫禍】工人拔鐵枝誤傷婆婆致失明　鄺俊宇去信康文署促解釋

66歲程婆婆上周四（10日）在深水埗南昌公園遭康文署工程的小型起重吊鉤擊中面部，導致右眼晶體脫落、永久失明，目前留醫。康文署表示正全面調查。 《香港01》重返現場，有街坊指當日工人準備清走插在草地的鐵枝，以免鐵枝傷及途人，豈料造成另一意外。有街坊形容意外嚇人，現時心有餘悸，「梗係驚啦，會避開工程」。 記者今午（16日）就事件向民政事務局局長劉江華查詢，他未有回應。民主黨立法會議員鄺俊宇指已去信要求康文署詳細解釋，工人當時有否依足程序，保障路人安全。

女街坊指，近日發現有斷裂的鐵枝插在草地上，擔心傷及途人，故向署方反映，不料清除鐵枝期間造成另一宗意外。（譚威權攝）

女街坊：工人拔鐵枝 程婆婆遭誤傷血流如注

《香港01》今午重返南昌公園現場，數名常在該公園踢毽的女街坊稱，日前看到程婆婆被送上救護車，但無目睹事發經過。至於事發時進行的工程，女街坊指，早前發現公園內有幾枚鐵枝插在草地上，突出地面約兩吋，數人曾向職員反映，擔心有途人誤踏鐵枝受傷。

她估計，署方翌日跟進途人意見，派工人拔走草地上的鐵枝，不料卻造成另一意外，而事發後，至今亦未見涉事的工人上班。

另一名女街坊指，當日雖不在場，但事後看到其他街坊的相片，染血紙巾佈滿地上，程婆婆血流如注，場面嚇人，又指撃中婆婆面部的鐵鉤很大，直言現時心有猶悸，「梗係驚啦，宜家醒目會避開（工程）」。

民主黨鄺俊宇指，已去信康文署署長，要求跟進程婆婆受傷的個案，以及交代事件。（楊凱力攝）

鄺俊宇：康文署必須解釋

《香港01》今午就事件向民政事務局局長劉江華查詢，他未有回應。民主黨立法會議員鄺俊宇表示，已去信康文署署長，要求跟進程婆婆受傷的個案，以及交代事件是否涉及施工失誤、當時是否有足夠安全指示。

他擔憂事件可能涉及安全措施不足，亦可能再有同類事件發生，因此認為康文署必須盡快解釋，「如果康文署不解釋清楚，實在有草菅人命之嫌」。

梁美芬：署方應賠償損失

經民聯立法會議員、執業大律師梁美芬認為，認為如今有人證及物證，康文署一定要負上責任。她認為，若傷者家人決定起訴康文署，官司會「有排打」，且可能對家人「傷上加傷」。她呼籲，「政府應該拿出認錯的勇氣」，主動提議賠償方案，補償傷者醫療費用、身體損失和未來所需的照顧費用等等，若雙方能在賠償上達成共識，和解會是較好的方案。

至於康文署場地是否有第三者保險，梁美芬表示，這是署方與保險公司間討論的議題，不會影響傷者索償，署方應賠償損失。