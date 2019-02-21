大棧撐華為釀「關公」　門市推補鑊措施iPhone客也有優惠　不過…

中美正就貿易戰進行談判、華為被美國為首的多個西方國家「杯葛」之際，售賣海味、燕窩為主的本地商戶「大棧」表態撐華為，凡持有華為手機的顧客，若購買價值499元的日本金黃小元貝1磅，即送西班牙黑豬午餐肉兩罐，價值76元。不過有大批網民質疑，商戶一邊打愛國牌卻一邊賣日本貨，亦有人認為商戶歧視iPhone和其他Android手機用家，引發關公災難。 《香港01》記者以顧客身份到荃灣分店查詢，發現門市有「補鑊」措施，職員見其手持iphone手機的記者即表示：「係要華為手機先有嘢送，但買滿800蚊嘢做會員都可以送架！」

「大棧」荃灣分店的眼處張貼兩張有關優惠的海報，指買日本金黃小元貝1磅，即送西班牙黑豬午餐肉2罐。（梁煥敏攝）

門市店員：唔用華為都有優惠㗎

「大棧」於昨日（20日）在報刊、Facebook專頁等以「政治打壓 虛偽不可取 貿易壁壘 阻全球發展」為題，宣佈推出優惠。顧客凡持華為手機本月20至22日到大棧各分店購買日本金黃小元貝1磅，即送西班牙黑豬午餐肉2罐。購買純正岩頂燕窩18樽、雨季頭期三角盞4両或滑滑BB盞木禮盒裝4両，即送「特朗普」，即是特朗．普洱8年茶餅1個。

《香港01》記者今日（21日）以顧客身份到荃灣分店查詢有關優惠詳情，甫到埗已發現店外當眼處張貼兩張有關優惠的海報，內容大致跟報刊宣傳相同。但實際上，持有其他品牌的手機，也可以有條件享受類似優惠，有職員眼見記者手持iPhone電話即說：「就算唔用華為都有優惠㗎，買滿800蚊貨做會員就得啦，好易咋！是但買都夠啦。」

有關優惠的產品擺放在店內當眼處，職員說，未持有華為電話的客人購買客品後加1元，亦可購得同款午餐肉。（梁煥敏攝）

有職員眼見記者手持iPhone電話即說，「就算唔用華為都有優惠架，買滿800蚊貨做會員就得啦，好易咋！是但買都夠。」（香港01記者攝）

原來持非華為手機，購買日本金黃小元貝1磅，加1元可購得價值38元的西班牙黑豬午餐肉1罐，職員強調，「只能購買一罐。」其他優惠套裝產品均為800元以上。

另外，記者佯稱有朋友使用華為電話，問及以whatsapp拍照顯示其電話能否獲得優惠時，職員即說：「當然要實物啦，傳過嚟其實周街影嘅都得啦！」又指昨日起已有不少太太們得知優惠後，帶同華為電話前來購物，反應熱烈。

售價為299元的「特朗普」茶葉，全名實為「特制‧布朗‧普洱」。（梁煥敏攝）

此外，店內同時出售299元的「特朗普」，原來是一種茶葉的品排，職員指，該款茶葉實名為「特制．布朗．普洱」，是已有百年歷史的普洱茶品牌，品質不錯，對於貨品名稱較為趣怪，職員冷冷的說：「啲客就咁聽可能會覺得嘅，但我明知個名由來，就唔會覺得啦！」