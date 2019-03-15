政府換隧道監察系統　議員憂如西隧一樣有盲點　未能監察管外車禍

西隧本月發生城巴撼貨車，造成兩死十多人傷車禍，揭露西隧的交通監察閉路電視攝影機有盲點，終釀意外。政府計劃斥資三億元換七條隧道的交通管制及監察系統事宜，多名議員關注新系統帶來的效益，尤其是系統鏡頭是否與西隧一樣需以人手操作才能作180度轉動。運輸署指未知新系統是否與西隧一樣，但會要求隧道公司定時巡邏。 機電工程署就指，新系統會監視包括管道外的隧道管制區域，避免出現盲點。

（資料圖片）

政府建議花費逾3.17億元，為香港仔隧道、大老山隧道、將軍澳隧道、東區海底隧道、獅子山隧道、城門隧道及海底隧道更換交通管制及監察系統及其他設備。立法會交通事務委員會今日（15日）討論有關建議。根據文件顯示，系統僅會採用影像處理技術監察管道內情況。民建聯劉國勳和工聯會何啟明都擔心系統的鏡頭未能及時轉動方向，偵察汽車故障，而系統不包括監視管道外情況，憂慮本月初的西隧車禍慘劇重演。

要求隧道公司每15至30分鐘巡查

運輸署表示，暫時未知今次採購的系統是否與西隧一樣，但署方會要求隧道公司定時巡邏，每個位置要每15至30分鐘巡查一次。

機電工程署署理總工程師李學賢就指，系統會採用影像處理技術，如果偵察到有停車，就會向控制室發出警報：「我們會在管道外適量增加系統，自動偵測到一輛汽車停在該處，就會向控制室發警報。攝錄機的有效範圍為200米內都能偵測到，除了汽車外，亦能偵測有煙霧發出。」因應西隧的意外，政府會檢視攝錄機的數量、覆蓋範圍和方向，保障行車安全，並會訓練人員操作系統。