Uber司機駕車邊看女乘客裙底直播　手機藏逾880片段　判囚2個月

已婚Uber司機在前坐椅背裝設針孔攝錄器，並瞄準乘客下身，用以偷拍女乘客裙底，駕駛時更駁至電話即時窺看。惟有次載客期間，巧遇警方打擊酒駕的路障，發現他正在看裙底直播。警員事後在其手機中，更檢獲涉及不同事主多達883段裙底影片。司機早前認罪，辯方今（21日）求情指被告感到羞愧、無地自容，望法庭輕判。裁判官基於公眾利益及保護女性，判被告入獄2個月，另就非法載客取酬罰款2千元。

被告黃耀朗在沙田法院承認非法取酬及有違公德等罪。（資料圖片）

被告黃耀朗，44歲，案發時任職物流主管，早前承認於去年9月8日干犯一項駕駛汽車以作出租或取酬載客用途罪及一項作出有違公德行為罪。

為還債一周三晚當Uber司機

辯方求情謂，明白被告所為踐踏女性尊嚴，又指被告為還債及改善家庭生活，每周3天兼職做Uber司機。被告坦承認罪，沒有諉過他人，他因工作勞累及身心繃緊而愚蠢犯案，現已深感羞愧，無地自容。律師又指，被告案發時月入3萬，工作表現良好，原本將晉升經理，現因此案失去原有工作。

妻認與被告久未行房

辯方續道，從被告的家人知悉其妻子自小貧血，數年前更因家母離世而患上抑鬱及焦慮症。被告表示會負起擔子，令妻子得以轉做另一份較輕鬆的工作。其妻又透露兒子出生後忽略了丈夫，久沒行房，被告因而用錯誤的方法滿足慾望。其兒子則感謝父親照顧，雖感失望但也原諒對方。她又呈上9封由被告、其家人、前上司等撰寫的求情信。辯方續道，報告指其重犯機會不大，望法庭採納建議，判感化令1年或社會服務令240小時。

鏡頭瞄準乘客下身

裁判官指被告所認控罪只涉及13段片，故她亦只會針對於些片段判刑，但指該些片段見，被告把鏡頭瞄準乘客下身，乘客坐車時通常坐姿放鬆，除了大腿內側外，或可拍到私處。她續道，被告可隨時看到裝置畫面，明顯是經過思量、有計劃的安排。基於公眾利益、保護女性，就偷拍行為判囚2個月，以收阻嚇之效；至於駕駛以非法取酬則罰款2千元。

女事主熟睡中被偷拍

案情指，28歲女事主凌晨3時許召車，被告載她由尖沙嘴返回沙田第一城，事主在車上睡着。其後，被告在獅子山隧道出口被截，被告初步的呼氣酒精測試不合格，須下車接受進一步調查，最終並無超標。期間警員欲把七人車駛往較安全位置，意外發現軚盤下的櫃桶上放置一部正實時直播裙底影像的手機。警員隨即叫醒事主，她確認畫面中是其大腿上方近褲襠位。

椅背裝兩個針孔攝錄機

警方又起到883段裙底影片及兩張照片，當中13段片牽涉此案事主。七人車上的兩個針孔攝錄機，分別安裝於司機椅背及左前乘客椅背，懷疑用作偷拍後座乘客的大腿。

案件編號：STCC903/2019