【DSE 2019】英文聆聽及綜合卷明開考　老師提醒三大注意位

中學文憑試(DSE)核心科筆試本周起開考，一連四日考核中文、通識及英文科閱讀及作文卷，相隔一日後，英文卷三聆聽及綜合能力將於明日(6日)開考。《香港01》邀請廠商會中學英文科主任鄧美儀，為考生講解最後準備，提醒考生三大注意位，包括注意錄音內容提示、閱讀材料的處理技巧及熟記文體格式等，以便考生好好備戰。

《香港01》邀請廠商會中學英文科主任鄧美儀受訪，提醒考生聆聽及綜合能力卷三大注意位。（資料圖片）

中學文憑試英文科卷三聆聽及綜合能力分兩部份，甲部為必答題，乙部分程度較淺的B1及較深的B2題，若選答B1的考生，在該卷最高只取得第4級，選答B2的則最高可獲5**。

應考聆聽科，考生宜注意錄音內容的提示，例如重要的內容或會在錄音帶中重覆兩次。(資料圖片/梁鵬威攝)

1. 注意錄音內容提示

一般而言，第一題（Task 1）為甲部最淺的題目，然後程度會隨之提升，由於第一題難度較低，考生宜全取此部份分數。鄧美儀提醒，考生宜注意錄音內容的提示，例如重要的內容或會在錄音帶中重覆兩次，有機會是資料答案；亦可留意連接詞如「next」（之後）及「however」（但是）之後的重點。

答題要篩選重要資料作答，切忌「咩都抄」。(余俊亮攝)

2. Data File 盡早標示重點 切忌「咩都抄」

考生在收到試卷後，宜盡快消化閱讀材料的內容及題目，並以螢光筆標示重點，方便自己在聆聽聲帶時，容易摘錄並掌握所需答案。 鄧又提醒，考生要小心審題，同時亦要篩選重要資料作答，切忌「咩都抄」，難以重點取分，同時又會浪費太多時間答題。

另外，考生在引用資料時，除專有名詞、名字、重點字眼外，宜再改寫原文句子，以顯示自己理解文章及寫作能力。

考生可以用分段及使用分詞，以有條理地表達文章思想。（資料圖片／梁鵬威攝）

3. 熟記文體格式

英文聆聽及綜合卷需要考生引用資料寫作，當中會考核不同文體，包括演講辭、報告、意見書等，考生宜熟習文體格式及行文語氣等。綜合資料時，亦要結構清晰，考生可以用分段及使用分詞，以有條理地表達文章思想。