學界推粵語發音認證測試　廣州老教授：粵語在香港的地位不可動搖

粵語除了是香港通用語言，亦是香港文化的精髓。香港語言學學會將於6月15日舉行首次「粵音朗讀測試」，暨南大學教授詹伯慧亦有出席發布會，他確信香港兩文三語中，粵語的通用程度是領先於普通話及英語，要融入就要學識粵語，他亦相信粵語在香港的地位不會被取代，就粵語屬「語言」還是「方言」之爭。詹伯慧指，以他數十年來的研究經驗，就算粵語在「方言」之列都是屬於「強勢方言」。

暨南大學教授詹伯慧研究語言數十年，是《廣州話正音字典》主編。他肯定粵語在香港的地位，相信不會被普通話取代。（鄭秋玲攝）

粵語在香港永遠最領先

近年廣州有粵普之爭，香港政府則推廣「普教中」。現年88歲的詹伯慧研究語言數十年，是內地出版的《廣州話正音字典》的主編，他認為，是語言還是方言都好，在香港實行三文兩語前或後，「我始終認為，粵語、普通語、英語，三者之間，粵語永遠、𠵱家、同埋以後，都會居於三語裏面最領先、最多人講、最通用。」要融入香港社會就要通曉粵語，如香港首富李嘉誠是潮州人，在傳媒面前都要講粵語。

詹伯慧認為，粵語在香港的地位是不可動搖的，認為應設有水平測試，去檢視粵語的通行程度及使用者水平，如教學上用粵語，老師的粵語水平如何等，惟香港無官方機構帶領。據他所知，現時在美國的漢語測試，除了普通話，現在都有粵語，「全世界粵語最普及、最通用的地方，就係香港。」若將粵言放在「方言」系統，都是屬於「強勢方言」，他始終認為，粵語在香港是不會被取替。

香港語言學學會將於6月15日舉行首次「粵音朗讀測試」，由大學學者及語言學專家擔任評審。（鄭秋玲攝）

首個粵語認證 助非母語人士求職

由香港語言學學會舉辦的「粵音朗讀測試」，由該學會的語言學專家評審，該學會指，粵語是香港大部分人口日常使用的語言，惟未有如英語及普通話等有專業認證測試，現設該測試是「踏出第一步」。現於浸大英文系任教的莊域飛（John Wakefield）講得一口流利廣東話。

他表示，外國人學粵語多數是為了在香港工作，尤其是銷售行業，希望該測試可以為有需要的人提供水平認證，除了本地人，還有外國人士、南亞裔人士等，能有認證成績展示到他們的粵語水平，幫助到求職及求學。

考核內容分三部分：包括朗讀40個單字、24個詞彙及兩篇分別是口語及書面語的文章。（鄭秋玲攝）

強調從俗從今 放寬「懶音」

「粵音朗讀測試」將於今年6月15日首次舉行，名額100個，費用為180元，歡迎以粵音為母語或非母語人士參加，6月1日或額滿之前截止報名。考核內容分三部分：包括朗讀40個單字，取材自小學一年級至三年級的學習字詞表；第二部分是朗讀24個詞彙；最後是兩篇各約250字的篇章，分別是口語及書面語體裁，取材自散文小說、新聞、科普文章等。

粵音中有「正音」及「古音」，即如「時間gann3」亦可讀作「奸gann1」，該測試接納一字多音，以實用性及通俗讀法為主。另外，有一些「懶音」如將「你nei5」讀作「里lei」，已有群眾基礎，故該測試亦會接納，但未被廣泛接納的「懶音」如「恒生」讀成「痕身」則不獲該測試認可。成績等級分為甲、乙、丙、丁。甲級成績會被視為可從事傳媒、司儀等工作，乙級則等於可用粵語流暢溝通。