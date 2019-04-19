【DSE 2019】7成受訪學生指核心科目致壓力大　中文科壓力指數高

香港中學文憑試（DSE）本月初正式開考，學生必須在中英文兩科考獲3級、數學及通識科考獲2級或以上，才符合大學入學最低門檻。然而，不少人批評「一試定生死」，學生過份操練試卷，為他們帶來壓力。民間青年政策倡議平台（19日）發表調查報告，以5分為滿分，有7成以上學生認為四個核心主修為自己帶來4或5分的壓力；若獨立評分，四個核心主修科及選修科的壓力評分都偏高，其中以中文科壓力評分最高，5分滿分中獲得3.8分。 有高中生稱每天讀書9小時，失去自由時間，加上中文科範文推行後，同學要花大量時間背誦及閱讀課外知識，文言文為學生增添壓力。

民間青年政策倡議平台於今年一至三月期間進行《香港中學生對新高中主修科的整體評價》調查，訪問了751位中學生或中學畢業四年內的學生，其中高中生佔7成，另外3成為修畢DSE的學生。

立法會議員歐諾軒（左一）、香港眾志常委鄭家朗（左二）、梁同學（中）、民間青年政策倡議平台幹事何詩慧（右二）及調查員吳嘉兒（右一）今出席調查發佈會。(馮家淇攝)

中文科壓力評分最高

結果顯示，以5分為滿分，有7成以上學生認為四個核心主修為自己帶來4或5分的壓力，其中以中文壓力評分最高，獲得3.8分。調查指，中文科壓力來源首三項是考核模式、課程內容或架構、專題研習（SBA），分別佔77.5%、64.4%及42.2%。

調查指，有過半數學生認為應簡化DSE模式及課程內容，如刪減範文、降低文言文佔分比例，及取消卷三聆聽及綜合卷，亦有3成7學生認為應檢討SBA的佔分比例。

就讀中五的梁同學認為課程內容過多，加上新增中文科範文制度，令她感到有壓力。(馮家淇攝)

學生指學習文言文成負擔 課堂只為應試技巧

就讀中五的梁同學認為課程內容過多，學校為了追課程、提升學生考試表現，同學由早上8時開始上課，補課至傍晚6時，更有同學要出外補習，減少自由時間。對於教育局自去年起重推中文科範文，梁同學指佔分不多但學習時間長，學校投放很少時間在教授文言文，同學未能經常接觸，讓他們感到有壓力。

梁同學，又表示自己雖然喜歡英文，但不喜歡上英文課，因在課堂只學習應試技巧而非當中知識，學完又未能應用，指「答極都好似錯咁」。她認為，選修科本來按照個人興趣修讀，但學習期間不得不做過往試卷，同樣為學生帶來壓力。

立法會議員歐諾軒經常接受同學IES訪問，發現很多同學不懂使用研究方法。(馮家淇攝)

未能掌握技巧連做專題研習亦有困難

另外，獲3.52分的通識科，壓力評分為第二高。7成同學認為專題研習（IES）為壓力來源，因香港課程設計甚少使用專題研習認識深入探究議題，學生普遍未能掌握其中技巧。

經常因專題研習接受同學訪問的立法會議員歐諾軒，學生連研究方法都分不清楚，「大學研究尚且要用一個學期去學，中學生係一個DSE壓縮課程學習獨立研究能力，係咪個個老師可以教到點做？」

民間青年政策倡議平台幹事何詩慧認為，專責小組應檢討所有科目。(馮家淇攝)

民間青年政策倡議平台​要求檢討所有科目

民間青年政策倡議平台幹事何詩慧指，現時學校課程檢討專責小組只集中對通識科課程進行檢討及改革，未有對其他主修科進行整體檢討。加上專責小組沒有學生參與，檢討方向未能貼近學生需要，壓力問題未能根治。她希望，專責小組加入學生代表，檢討所有主修及選修科。