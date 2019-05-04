【五一黃金周】外國旅客到怪獸大廈影相　名古屋少女：香港style

五一黃金周今日來到最後一日（4日），不少來港旅客把握旅程尾聲四周遊玩。香港向來有「美食天堂」、「購物天堂」的美譽，但近年各地旅客的旅遊模式改變，不單止是內地遊客喜歡打卡「玩直播」，連韓國、日本的旅客亦到隱世景點觀光打卡呃Like。 正當不少人以為會有大量內地客到有「怪獸大廈」之稱的鰂魚涌海山樓等五幢樓建築群拍照時，今早該處卻有一班班來自日本、韓國及歐美旅客到來影相，大多三五成群排隊等待。有來自日本名古屋的旅客來港四天遊，她們歡喜到港找地方拍照找景點，今次透過Instagram得知「怪獸大廈」，認為該建築群「好特別，好有香港style」，故此特別到來拍攝。 不過現場有勸喻告示，要求旅客不要在該處玩樂。

夏實（Natsumi）（前右）與兩名女友人一同來港四天遊，主要是打卡拍照。（梁煥敏攝）

日本「黃金十連休」 國民紛紛外遊

日本港各處聚集了不少遊客，他們購物又打卡拍照。事實上，除了內地有黃金周長假之外，日本同時為黃金周長假，連同配合前天皇退位及新天皇登基和改元，大部分打工仔破例獲得「黃金十連休」，當中不少人選擇國外旅遊輕鬆一下。

有歐美旅客走上高台擺甫士拍照，以「低炒」方式盡顯「怪獸大廈」威力。（梁煥敏攝）

旅客保持安靜免被驅趕

鰂魚涌海景樓、福昌樓、海山樓、益昌大廈及益發大廈五座相連，呈現E字型建築群，因電影《變形金剛》曾到來取景而紅遍全球，所以有「怪獸大廈」之號，長期吸引旅客到來拍照。今早現場所見，只有零零星星的內地客；適逢日本「黃金十連休」，因此今早現場除了韓國及歐美旅客，更不乏日本旅客。

雖然下着微雨，但亦無損他們的興致，在高台上擺出不同姿態拍照，亦有人用盡方法爬高一點，但由於天雨路滑，顯得有點狼狽，但每當拍攝到「靚相」後，都顯得非常高興。過現場有勸喻告示，要求旅客不要在該處玩樂，大部分遊客亦明白「潛規則」排好隊，保持安靜，拍照後盡快離開，秩序大致良好。

有韓國旅客為了拍攝有個性的照片，擺出奇怪的姿勢，盡顯「怪獸大廈」獨特之處。(梁煥敏攝)

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名古屋少女一睹「怪獸大廈」 大讚Excellent

來自日本名古屋少女的夏實（Natsumi）與兩名友人今午到「怪獸大廈」影相。被問到從何得知「怪獸大廈」，她稱是因有朋友在Instagram介紹該處，亦曾留意到有電影到來取景，所以吸引到她特意前來，親眼一看，大讚「Excellent」（超好），「很特別，很有香港style，日本沒有的。」

她又説，不少日本人喜歡到港吃蛋撻、小籠包，昨日亦到過迪士尼樂園遊玩，跟卡通人物合照，非常高興，離開鰂魚涌後，將會到銅鑼灣及中環拍照、吃東西，並計劃明日到尖沙咀的Snoopy餐廳打卡及欣賞美食。