椰子油白果補腦？醫生指未經證實　椰油含多飽和脂肪反致心腦疾病

不少人為了預防腦退化，會購買坊間某些補品、食品，例如椰子油、白果等，不過內科專科醫生陳鎮中指出，這些食品的補腦效果可能未經證實，大量食用更對健康構成風險。陳又表示，臨床所見出現腦退化的求診人士多為60歲以上的人士，最年輕更加只有30多歲至50歲，受遺傳影響可能導致腦部提早退化。他說由於腦部一旦開始退化便無法逆轉病情，及早診斷患病風險及控制病情惡化。

核桃（右下）及不少果仁含有奧米加3。（VCG圖片）

陳鎮中透露，臨床所見不乏60歲以上人士因腦退化問題求醫，求診時屬早至中期，其記憶、空間定位、思想區等已受到影響，出現幻覺、日夜顛倒、情緒不穩定的情況，至後期更需長期臥床，失去自理能力，需要他人照顧，情況已不能逆轉。他建議市民，60歲起便應考慮接受全面的認知障礙症風險評估；若患有三高（高血壓、高膽固醇、高血糖）、曾中風、血管病變或有家族病史等的高危人士，更應在確診其他病症後(例如中風後) 盡快接受評估，及早應對腦退化。

白果(銀杏)、核桃、椰子油和豬腦是坊間盛傳的「補腦恩物」，尤其新興的椰子油更有治百病的傳說，陳鎮中表示，實際上未有科學實據證實這些食品能預防腦退化，相反椰子油含大量飽和脂肪，攝取過量反而增加心血管疾病及腦部血管病變。早年曾有研究指銀杏葉內的萃取物有助改善認知障礙症患者的記憶力及減慢惡化程度，但銀杏本身含有影響神經系統的天然毒素，進食過量會中毒，嚴重個案有可能失去知覺甚至死亡。

未有醫學證據實證核桃和豬腦有助補腦

陳鎮中又說，核桃和豬腦有助補腦的說法則是「以形補形」的謬誤，其預防腦退化的成效並未有醫學實證，而且豬腦膽固醇極高，容易引起「三高」問題。核桃雖然具有多元不飽和脂肪奧米加3，但其成份主要是ALA，需要由身體吸收代謝轉化成對心腦健康有幫助的DPA或EPA，惟轉化率低，可能只有15%能轉至DPA或EPA。此外，坊間亦有不少保健產品或中成藥標榜有助「補腦」及提升記憶力，惟全部並無西方醫學實證其功能，效果成疑。