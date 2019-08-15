【消委會】4款素肉食品驗出動物基因　素魚蛋含豬、魚基因

近年素食成為飲食潮流，素食者認為食素有益於健康、環保也能保護動物。他們選擇的食物，除了蔬果菇類等之外，也有人進食加工食品，如素肉。消委會測試了市面上35款，標示含有大豆或大豆相關成分的預先包裝素肉，並在1款素魚蛋驗出了豬及魚基因、3款奶素食品驗出含有雞蛋成分。消委會已將有關樣本資料轉交香港海關跟進。而其中，被驗出含有豬及魚基因的是「Saturday」素魚蛋。 此外，測試又發現，絕大多數樣本的營養素標示值，都與測試的結果不符合，6成樣品高鈉或者高脂，比標示值高出數倍，其中鴻福大佛公素煙鵝，驗出的脂肪量較其標籤標示多8.33倍。

消委會在2018年11月至12月從超市、百貨公司、素食店等地方搜集了35款標示含有大豆或大豆相關成分的預先包裝素肉樣本，當中包括4款素丸、8款素火腿/素腸、7款素肉/素扒、9款素家禽，以及7款素海鮮。

全部的樣本均進行了動物基因及成分、防腐劑含量、營養素含量的測試，用以比較包裝上的營養標籤數值與測試結果的吻合度。

（香港01製圖）

1款素魚蛋檢出豬及魚基因 3款奶素食品驗出蛋成分

在素食產品內檢出動物基因的原因很多，包括使用動物原料做成分、生產線交叉污染及添加包括雞蛋白、乳清蛋白及澱粉的黏合劑等。

其中，消委會在「Saturday」素魚蛋檢測出豬及魚的基因，包裝上列明「本產品的部分工序於一般合格食品工場進行代工，如有疑慮：不建議食用」，惟消委會指，其字眼中未有明確指出，有關工場是否同時加工肉類，並存在交叉污染的風險。

代理商未能保證生產過程中不會交叉污染

代理商回覆消委會時則稱，生產素魚蛋時未有添加肉類，但是未能保證生產過程中不會出現交叉污染的情況。

另有3款樣本的包裝上標示「奶素」，但檢出雞蛋成分，分別是「無肉良品」素熱狗、「齋心」素火腿（雞肉口味）─雞肉素火腿，以及「松珍生枝」日食燒鰻。

雖無法例規管素食 亦有《商品說明條例》規定

消委會又指，香港對素食產品雖然沒有特定的法例規管，但根據《公眾衞生及市政條例》，任何人如在標籤上對所售賣的食物，作出虛假說明或在食物的性質、物質或品質方面誤導他人，即屬違法；而《商品說明條例》規定，任何人在營商過程或業務運作中，將虛假商品說明應用於任何貨品，或供應已應用虛假商品說明的貨品，即屬違法。

另外，任何商戶如，就任何消費者作出屬誤導性遺漏的營業行為，例如遺漏或隱藏重要資料，或以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，亦屬違法。

消委會於Saturday 素魚蛋，測試出含有豬基因和魚基因。（網絡圖片）

2款素肉「高脂」20款「高鈉」

此外，不少人茹素，是為了健康，但此次測試發現，不少食物的鹽和脂肪含量都超標。根據食安中心的「購物指南卡」，每100g固體食物含超過20g總脂肪，屬於「高脂」食物；每100g固體食物含超過600毫克鈉，則是「高鈉」。

測試發現，若以100克計算，「新月牌」素鴨（迷你裝）是全部樣本中總脂肪含量最高的樣本；其次是「味齋素食」素羊肉，若進食100克所攝入的總脂肪，已達每日建議攝入量37%。而在35款樣品中，更有多達20款屬於「高鈉」。

（香港01製圖）

標示不准確 4款總脂肪量比標示高4至8倍

測試發現，多款素肉蛋白質、總脂肪量、飽和脂肪、碳水化合物及含糖量均與包裝標示有出入。4款樣本總脂肪量高出標識448%至833%；1款含糖量高出510%。消委會提醒烹調時，盡量不添加額外的調味料，以免進食過量而攝入過多的鈉和脂肪。

另外，雖然沒有足夠證據證明進食基因改造食物對人有害，在15款附有非基因改造大豆聲稱或素食組織認真的標籤樣本中，有2款檢出微量基因改造大豆成分。

現時，消委會已經將相關樣本的資料與檢測結果轉交給香港海關跟進，並會進行分析，若發現確有抵觸《商品說明條例》，會採取適當的執法行動。商戶若就有關貨品作出虛假或具誤導性達關鍵程度的陳述，可能構成虛假商品說明的罪行，最高可被判50萬罰款及監禁5年。

消委會提醒消費者，需要根據產品描述購買素食，並盡量購買有口碑的店鋪；在食用、儲藏食物時亦要注意可存放的期限。