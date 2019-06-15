【逃犯條例】林鄭月娥記者會　交代暫緩修例　文字全紀錄

修訂《逃犯條例》在社會上紛亂達4個月後，終暫告一段落。行政長官林鄭月娥今日（15日）宣布，暫緩修例，記者會上被追問會否下台、是否令見過中共中央政治局常委韓正、是否令中央添煩添亂等問題。現發布文字全紀錄。

特首林鄭月娥宣布特區政府決定暫緩《逃犯條例》修例工作。（梁鵬威攝）

【林鄭月娥今天記者會上開場發言】

各位香港市民、各位傳媒朋友



去年二月，在台灣發生一宗令很多香港市民感到震驚及傷心的殺人案。一名香港少女被殺，疑犯陳同佳逃回香港，這宗案件令受害人父母傷心欲絕，同時亦凸顯香港在刑事互助、逃犯移交制度上的明顯漏洞。這個漏洞，即因為現時法例中的地理限制，我們無法移交疑犯到台灣、內地和澳門；亦無可行安排可以同大約170個國家和地區、這些無簽訂長期協議的國家進行逃犯移交。



作為負責任的政府，我們需盡力找方法處理，一方面可處理台灣殺人案，令到公義得以彰顯，還死者一個公道，給死者父母一個交代。另一方面，盡力完善香港法制，確保香港不會成為犯罪者逃避刑責的地方。這是特區政府提出修訂逃犯條例及刑事事宜相互法律協助條例建議的兩個初心。



經過仔細研究相關法律，和其他地方的做法之後，修例工作在今年2月正式在香港社會展開，我們建議基於現有法例，將當中人權的保障和制度的保障，包括法庭的角色和香港公平公正的司法制度完全保留，相關同事一直與社會各界、包括立法會，就修例的工作作出理性討論，聆聽意見。而考慮到現時因為其他罪名，在監獄服刑的台灣殺人案疑犯即將獲釋，我們希望爭取今個立法年度、即7月暑假休會前，通過條例草案。



事實上我們在聆聽社會意見之後，先後對於建議作出兩次修訂，一次是在法案正式提交立法會之前，剔除了九個可以移交罪類，以及將移交罪行的最高刑罰，由原本的一年以上改為三年以上。而另一次修訂是在法案提及至立法會之後，我們將三年以上改成七年或以上，並採納多項與國際標準一致，加強人權保障的措施，以釋除社會疑慮，爭取更多支持。



我和相關官員已經盡了最大努力，但必須承認，我們在解說、溝通方面工作的確有所不足。雖然不少市民認同修例的兩個初心，但社會上對於條例草案出現極為分歧的意見，有支持、有反對，而且立場鮮明。好多市民對條例草案仍有擔心、疑慮、不理解，亦對於修例工作過程產生猜忌，我們曾經努力縮窄分歧，希望能消除疑慮。



過去一星期，我們看到數以萬計市民參與遊行、集會，在星期日遊行後的午夜，以及星期三金鐘一帶的示威活動中，更出現嚴重衝突，導致多名警察、傳媒同工和一般市民受傷，我和市民大眾都感到痛心。

出現這樣的情況，同樣作為負責人的政府，我們一方面要維護法紀，但同時要審時度勢，保障香港最大的福祉。這個最大福祉是包括，令社會盡快回復平靜，避免再有執法人員和市民受到傷害。

我在這裏感謝很多建制派的議員和社會各界的領袖，在最近幾日都公開或私下表示，認為我們要「停一停、諗一諗」，不應該按照原定計劃，在立法會恢復條例的二讀辯論，避免對社會造成有更大衝擊。



事實上考慮到，台灣方面多次公開、清楚表示，他們絕不會接受，在特區政府建議的安排下，要求移交陳同佳，這條條例草案在今個立法年度通過的迫切性，或許已經不復存在。



經過過去兩日政府內部的反覆研究，我在這裏宣布，特區政府決定暫緩修例工作，重新與社會各界溝通，做更多解說，聽更多不同意見。我想強調，政府以開放的態度，全面聆聽社會對於條例草案的意見。

保安局局長今日會致函立法會主席，收回就條例草案恢復二讀的預告，換句話說，立法會大會就處理條例草案的工作會暫停，直至我們完成溝通解說和聆聽意見為止。我們無意就這些工作設立時限，並承諾會在整合意見後，向立法會保安事務委員會匯報，以及徵詢議員意見，才會決定下一步工作。



我在此希望感謝一直支持我們修例建制派議員，和市民；亦感謝雖然未能支持條例草案，但一直以和平、理性方式表達意見的市民和團體。香港這個文明、自由、開放、多元的社會，正正需要這種互相尊重、和而不同的精神。

最後作為特區的行政長官，我想說，我們進行修例的初心，出自我和我的管治團隊，對於香港的熱愛，以及對於香港人的關心，但由於我們工作上的不足和種種原因，令這兩年來相對平靜的香港社會，再次出現很大的矛盾和紛爭，令很多市民感到失望和痛心。

我感到十分難過難過和遺憾，我會用以最有誠意、最謙卑的態度，接受批評，加以改進，繼續與市民同行。

林鄭月娥宣布暫緩修訂逃犯條例。她說由於工作上的不足和種種原因，令這兩年來相對平靜的香港社會，再次出現很大的矛盾和紛爭，令很多市民感到失望和痛心。（梁鵬威攝）

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林鄭與記者答問紀錄：

明報記者提問



問：2003年23條立法，政府說會撤回和無限期擱置，民陣、民主派不接受暫緩。這樣能否平息民憤？你上台時說過，主流民意無法令你繼續做特首會辭職，現在是否不足以令你下台？你說自己是母親，但很多示威者被警方打到頭破血流，會否調查？會否收回暴動定性？

林鄭：修例初心，我仍然認為是正確，社會上有不少市民、半數立法會議員支持。初心不變，但工作做得不足，應該給自己和社會一個機會，讓我們以更開放態度，溝通解釋和聽意見。我們採開放態度，不同意見都會聽，共同目標是達到初心。

兩個目標之一是台灣殺人案，我們未必做得到，所以我之前的訪問我也與受害人父母道歉。

另一個目標是我們的現行漏洞，但如果這樣我們不能撤回，令大家覺得我們無漏洞。

過去兩年，實際上出現了相對平靜，我們也做到嘢，我們不是沒有處理過爭議事件。一地兩檢都好有爭議也能處理得到，但很遺憾和可惜，這次事件令本來似乎沒有那麼撕裂的社會又出現了好大矛盾，我們會做更大的努力。



星期三金鐘一帶發生的事件，絕大部分香港市民都從新聞中看到，不是和平表達意見。也有用殺傷力武器襲擊警務人員。所以警員人員執法是理所當然、天公地義，是每一位加入香港警務處的使命，不能要求因為行政長官自己工作做得不好，就連執法人員努力維持治安工作都被抹黑。我做不到。

至於現場在電光火石間，如何處理，一定要交給執法人員。警務處有指引及足夠訓練，我覺得警務人員是克制、負責任、維持大局。

商業電台記者提問



問：之前很多意見希望撤回、暫緩。現在反對派也叫修例做惡法，也有支持者說政府手法差劣。是否政府早點暫緩就可以避免？問責團隊是否需要下台？做決定前有無與中央領導人溝通，中央如何評價？有關爭議有無拖累中央？



林鄭：撤回和暫緩考慮我已經說了。這件工作是好事，國際社會也認為是好事。因為刑事互助，是互助，港府和其他司法管轄區政府互相幫助打擊嚴重罪行，完全是站得住腳立法的初心。

有人說我們手法不好，我承認，也不是第一次講。在幾日前電視訪問我也說我們工作做得不足，溝通不知為何無效。但最終社會出現嚴重矛盾，也有很多原因。

有無空間把好事做好呢？我相信有。這是應該講做回好事多時候，也要挽回市民對特區政府的信心。因為有很多經濟民生的事情處理。



至於中央角色。我們曾公開多次說，這次修例是特區政府主動、自發去做，整個過程由特區政府主導；中央一如既往，對特區和我本人的立場，是理解香港情況與內地很不同，是兩制差異。理解好事辦好是複雜。



第二是信任特區政府和我本人，因為我們在最前線，才看到目前發正在發生什麼事。

第三是尊重，來自中央對我的尊重，我兩年來時常深刻體會。

最後是支持。所以中央在整個過程都是採取理解、信任、尊重、支持。



在我們第二次作出改善時，部分措施直接涉及中央。這件事是拿走地區限制，令內地澳門台灣都適用。討論過程中，大家聚焦是內地，我可理解。有兩個是中央的，第一是港府只會處理，由最高人民檢察院提出的申請，我是問過中央，中央支持。

第二個，移交的逃犯，在內地判刑。今日無判刑在囚人士，可以回港監禁。有意見說，可否在內地判刑回港服刑，要中央同意。

這兩個，涉及內地的，是具體得到中央同意。

英國廣播公司（BBC）記者提問



問：是否這麼多香港市民，誤解你的意願？很多市民認為，你不是代表香港市民，而是代表中央？

林鄭：我沒有說misunderstanding的字眼。

我承認，我星期三的聲明也說過，這件事有內地的因素。

但無論是恐懼和憂慮，還是其他，我們有信心可以做到。正如高鐵一地兩檢的爭議，涉及內地執法人員，出現在香港內。但都克服了恐懼、憂慮以及法律爭議。

你的第二個問題，

關於特首的角色，我的憲制角色，是中央人民政府任命。基本法規定，我是對中央人民政府負責，也同時對香港特別行政區負責。

如果有人讓我做不合基本法的事情，是不能做的。

香港電台英文記者提問



問：經過過去一星期的爭議，你是否仍適合擔任特首管治香港，你的管治團隊，是否需要負責？你覺得暫緩修例後，香港人會否重新對政府有信心呢？



林鄭：我說過，我的初心。也是對香港人的同情，我可以很簡單對潘生潘太說，我們做不到。但我也想過，如果發生在我兩個兒子身上怎麼辦。

所以我們希望去做。

但當然我們有很多東西要做，經濟方面，所以我會繼續去做。

我今日去做的，有人說是重建我已經損壞的形象，其實不是。我想做是令香港社會恢復平靜，這是我的首要考慮。

第二考慮是，周三的衝突，很可能重現，甚至更嚴重的衝突。我們看到嚴重的受傷，可能對警員或者市民、示威者受更嚴重的傷害，我不想這些再發生。

有線電視記者提問

問：台灣方面一早說不要接受用修訂逃犯條例的方式移交，多國都關注。市民在6月9日，無論103萬或24萬上街。為什麼今日才決定？還是有消息說韓正南下，才決定？你說再溝通，法律界人士說，不接受內地司法制度，不是因為溝通解說的問題。為何覺得溝通可以解決內地法制問題，還是你未見到修例的問題？你是否收回暴動定性，政府團隊會否問責下台？



林鄭：我以為我回應了暴動。前線警務同事處理，如何定性，是警務處的責任，我亦贊成。

第三條問題回應了。

台灣、國際、本地社會，過去一段時間發表了意見。是整個過程。不是每聽到一個意見，就大幅改政府政策。

我是過去一星期看到形勢，令人擔憂和痛心。需要社會回到平靜，不要再有執法人員和市民上海。

兩個法律團體，大律師公會和香港律師會，不是說涉及內地就不能做。是有可以做到方法。當時我們對這些方法有些看法，但是否可以研究，當然可以。在律師公會很長的聲明，我可以看看。

以開放態度溝通，聽不同意見，我沒有前設逼你接受。

無綫電視記者提問

問：你剛剛承認過去兩年社會平靜，但現在出現撕裂和矛盾。你如何修補？有市民和警察受傷，你會否道歉？現在如何處理台灣殺人案，與潘生潘太交代，彰顯公益

林鄭：過去兩年社會相對平靜，為何這樣是大家自己判斷。大家似乎同意，過去兩年相對平靜。

但以後如何盡快回到平靜。

我認為兩年來是處理行政立法關係，展示誠意，商討政策，我們就繼續去做。

修例初心，我仍然堅持是應該做的，我們只能用最大的誠意與市民溝通。

台灣個案，一直都很想做。當我們找到一個方法，我認為可以做。我與保安局、律政司同事，都感到安慰，因為我們找到。

另一個方法，看法律書後，說沒有法律基礎，不能做。我有親自回信潘生潘太，我沒有這樣答過。我只能與他們說，我盡了最大努力，希望他們能釋懷。儘管7月能修例，結局也可能一樣。

美國有線新聞網（CNN）記者提問



問：為何要等到這麼久，在星期日大遊行之後，隔這麼久才回應。是否擔心明日再遊行？



林鄭：我並無考慮明日的事。

上個星期的遊行，大致上是和平，這就是香港。

但在星期三，有激烈衝突，有暴力的情況，有人受傷，警員受傷。所以我才考慮，如何令社會恢復平靜，避免更多警員和市民受傷。

我需要問我自己、團隊，去考慮，我是最早去回應。

路透社記者提問

問：你與韓正在深圳談了什麼？

會否下台？

林鄭：我不能評論，我與任何人的非公開會面內容。我不能回答你的問題，因為我每日都與不同的人會面。

但如果你想問中央的態度。答案是，他們支持我的決定。

因為這完全是香港內部事務。

我告訴他們，我們暫緩修例，會繼續聆聽意見。

我可以告訴你，中央政府，採取一貫態度。他們明白，尊重我的判斷，亦支持我。

我的初心並無改變，處理台灣殺人案，以及處理法律漏洞。我想無人反對這個初心。即使有人曲解。

巴黎的FATF，一直希望我們可以堵塞洗黑錢的漏洞。我們與內地澳門台灣無法移交逃犯，如果我下次與FATF會面，我會解釋我們嘗試過，但現在無法做到。

2017年7月1日後，社會相對平靜，即使房屋問題，我們還未做好，但我會繼續努力。

提問（星島日報記者）



問：記者多次問，民主派一早不妥協，建制派也不支持，你吸取了什麼教訓。你會否道歉，下台？會否檢視你的管治方式？



林鄭：條例修訂的反應，比較極端。以往一地兩檢也有很多，但這是史無前例，我們無法開展，冇傾下、睇下內容。

1997年也有提出修訂，當時法案委員會主席是非建制派的，都通過了。

建制派，很支持。但有商界背景的議員有擔憂，我們就在商會去傾，消除擔憂。

日後如何令建制派議員，快點掌握政府制定政策，在醞釀工作，可以做。

我的班子的工作，繼續努力。香港需要做事的人，應對經濟下行、房屋需求、人口老化等。

香港電台記者提問

問：中央尊重你，外交部、中聯辦、港澳辦多次撐你。今日才有這樣決定，你是否香港撕裂的始作俑者，有無令中央添煩添亂？昨日仍有建制派撐修例，算不算被你玩咗一鑊?

林鄭：中央是支持，因為是特區政府內部的事，他們是支持。到具體的支持，我才會提出。

為何你覺得中央說了很多？其實2月的時候，外國政府說了很多東西。外國政府評論中華人民共和國香港特別行政區的事務，中央透過外交部回應。

中央一直支持，包括今日我說的東西，中央同樣支持。

記者追問：是否添煩添亂？

林鄭：

我說了支持，就不是添煩添亂了。你說支持一個人，就不會說這個人是你說的四個字。

建制派，我接受建制派議員失望，難與支持者交代。我接受，我與他們見面。不想令社會撕裂，更多人受傷。

他們作為我們最堅強的後盾，我深表感謝。甚至地區層面，不顧被人侮辱抹黑，我表示感謝。

NOWTV記者提問

問：過去三次遊行。為何到星期三大規模衝突才考慮暫緩。是否下次也要大規模衝突，才考慮市民的反應？

有無見韓正？星期四張建宗接受我們訪問，不會收回，為何今日收回？



林鄭：行政長官每日見很多人，我不會回應，你不認同我也無辦法。難道要管治團隊公開私人日程？

這個決定是我做的，我見了大量的人，不少社會領袖見我，讓我停一停。

作了這個決定後，我通知中央，一如既往尊重和支持。

不要有揣測是中央指示。我國駐英大使也說，是特區自己做的。

過去是意見分歧，若只有一個意見，就是建制派都反對。

立場分歧，我看了過去一個星期發生的事情，希望恢復平靜、不要再有人受傷，我才作出決定。這個決定是艱難的，因為短期內難實現初心，改善香港法制。

提問（BBC記者）



問：是否這麼多香港市民，誤解你的意願？很多市民認為，你不是代表香港市民，而是代表中央？

林鄭：我沒有說misunderstanding的字眼

我承認，我星期三的聲明也說過，這件事有內地的因素。

但無論是恐懼和憂慮，還是其他，我們有信心可以做到。正如高鐵一地兩檢的爭議，涉及內地執法人員，出現在香港內。但都克服了恐懼、憂慮以及法律爭議。

你的第二個問題，

關於特首的角色，我的憲制角色，是中央人民政府任命。基本法規定，我是對中央人民政府負責，也同時對香港特別行政區負責。

如果有人讓我做不合基本法的事情，是不能做的。

提問（香港電台英文記者）



問：經過過去一星期的爭議，你是否仍適合擔任特首管治香港，你的管治團隊，是否需要負責？你覺得暫緩修例後，香港人會否重新對政府有信心呢？



林鄭：我說過，我的初心。也是對香港人的同情，我可以很簡單對潘生潘太說，我們做不到。但我也想過，如果發生在我兩個兒子身上怎麼辦。

所以我們希望去做。

但當然我們有很多東西要做，經濟方面，所以我會繼續去做。

我今日去做的，有人說是重建我已經損壞的形象，其實不是。我想做是令香港社會恢復平靜，這是我的首要考慮。

第二考慮是，周三的衝突，很可能重現，甚至更嚴重的衝突。我們看到嚴重的受傷，可能對警員或者市民、示威者受更嚴重的傷害，我不想這些再發生。



提問（有線電視記者）

問：台灣方面一早說不要接受用修訂逃犯條例的方式移交，多國都關注。市民在6月9日，無論103萬或24萬上街。為什麼今日才決定？還是有消息說韓正南下，才決定？你說再溝通，法律界人士說，不接受內地司法制度，不是因為溝通解說的問題。為何覺得溝通可以解決內地法制問題，還是你未見到修例的問題？你是否收回暴動定性，政府團隊會否問責下台？



林鄭：我以為我回應了暴動。前線警務同事處理，如何定性，是警務處的責任，我亦贊成。

第三條問題回應了。

台灣、國際、本地社會，過去一段時間發表了意見。是整個過程。不是每聽到一個意見，就大幅改政府政策。

我是過去一星期看到形勢，令人擔憂和痛心。需要社會回到平靜，不要再有執法人員和市民上海。

兩個法律團體，大律師公會和香港律師會，不是說涉及內地就不能做。是有可以做到方法。當時我們對這些方法有些看法，但是否可以研究，當然可以。在律師公會很長的聲明，我可以看看。

以開放態度溝通，聽不同意見，我沒有前設逼你接受。



提問（無綫電視記者）



問：你剛剛承認過去兩年社會平靜，但現在出現撕裂和矛盾。你如何修補？有市民和警察受傷，你會否道歉？現在如何處理台灣殺人案，與潘生潘太交代，彰顯公益？

林鄭：過去兩年社會相對平靜，為何這樣是大家自己判斷。大家似乎同意，過去兩年相對平靜。

但以後如何盡快回到平靜。

我認為兩年來是處理行政立法關係，展示誠意，商討政策，我們就繼續去做。

修例初心，我仍然堅持是應該做的，我們只能用最大的誠意與市民溝通。

台灣個案，一直都很想做。當我們找到一個方法，我認為可以做。我與保安局、律政司同事，都感到安慰，因為我們找到。

另一個方法，看法律書後，說沒有法律基礎，不能做。我有親自回信潘生潘太，我沒有這樣答過。我只能與他們說，我盡了最大努力，希望他們能釋懷。儘管7月能修例，結局也可能一樣。



提問（CNN記者）



問：為何要等到這麼久，在星期日大遊行之後，隔這麼久才回應。是否擔心明日再遊行？



林鄭：我並無考慮明日的事。

上個星期的遊行，大致上是和平，這就是香港。

但在星期三，有激烈衝突，有暴力的情況，有人受傷，警員受傷。所以我才考慮，如何令社會恢復平靜，避免更多警員和市民受傷。

我需要問我自己、團隊，去考慮，我是最早去回應。



提問（路透社）

問：你與韓正在深圳談了什麼？

會否下台？

林鄭：我不能評論，我與任何人的非公開會面內容。我不能回答你的問題，因為我每日都與不同的人會面。

但如果你想問中央的態度。答案是，他們支持我的決定。

因為這完全是香港內部事務。

我告訴他們，我們暫緩修例，會繼續聆聽意見。

我可以告訴你，中央政府，採取一貫態度。他們明白，尊重我的判斷，亦支持我。

我的初心並無改變，處理台灣殺人案，以及處理法律漏洞。

我想無人反對這個初心。即使有人曲解。

巴黎的FATF，一直希望我們可以堵塞洗黑錢的漏洞。我們與內地澳門台灣無法移交逃犯，如果我下次與FATF會面，我會解釋我們嘗試過，但現在無法做到。

2017年7月1日後，社會相對平靜，即使房屋問題，我們還未做好，但我會繼續努力。



提問（星島日報記者）



問：記者多次問，民主派一早不妥協，建制派也不支持，你吸取了什麼教訓。你會否道歉，下台？會否檢視你的管治方式？



林鄭：條例修訂的反應，比較極端。以往一地兩檢也有很多，但這是史無前例，我們無法開展，冇傾下、睇下內容。

1997年也有提出修訂，當時法案委員會主席是非建制派的，都通過了。

建制派，很支持。但有商界背景的議員有擔憂，我們就在商會去傾，消除擔憂。

日後如何令建制派議員，快點掌握政府制定政策，在醞釀工作，可以做。

我的班子的工作，繼續努力。香港需要做事的人，應對經濟下行、房屋需求、人口老化等。

提問（香港電台記者）

問：中央尊重你，外交部、中聯辦、港澳辦多次撐你。今日才有這樣決定，你是否香港撕裂的始作俑者，有無令中央添煩添亂？昨日仍有建制派撐修例，算不算被你玩咗一鑊?

林鄭：中央是支持，因為是特區政府內部的事，他們是支持。到具體的支持，我才會提出。

為何你覺得中央說了很多？其實2月的時候，外國政府說了很多東西。外國政府評論中華人民共和國香港特別行政區的事務，中央透過外交部回應。

中央一直支持，包括今日我說的東西，中央同樣支持。

（是否添煩添亂？）

我說了支持，就不是添煩添亂了。你說支持一個人，就不會說這個人是你說的四個字。

建制派，我接受建制派議員失望，難與支持者交代。我接受，我與他們見面。不想令社會撕裂，更多人受傷。

他們作為我們最堅強的後盾，我深表感謝。甚至地區層面，不顧被人侮辱抹黑，我表示感謝。



提問（NOWTV記者）

問：過去三次遊行。為何到星期三大規模衝突才考慮暫緩。是否下次也要大規模衝突，才考慮市民的反應？

有無見韓正？星期四張建宗接受我們訪問，不會收回，為何今日收回？



林鄭：行政長官每日見很多人，我不會回應，你不認同我也無辦法。難道要管治團隊公開私人日程？

這個決定是我做的，我見了大量的人，不少社會領袖見我，讓我停一停。

作了這個決定後，我通知中央，一如既往尊重和支持。

不要有揣測是中央指示。我國駐英大使也說，是特區自己做的。

過去是意見分歧，若只有一個意見，就是建制派都反對。

立場分歧，我看了過去一個星期發生的事情，希望恢復平靜、不要再有人受傷，我才作出決定。這個決定是艱難的，因為短期內難實現初心，改善香港法制。



提問（Sky News記者）



問：法案令社會恐懼，會否道歉？



林鄭：我說過很多次，這法案有很多人支持，無論本地還是國際上有很多人支持，打擊跨境犯罪等。

我承認，我的溝通做得不好。最好的方法是暫停，思考，如何做到那個初心。

追問：會否道歉？

林鄭無回應。



提問（哥倫比亞廣播公司CBS記者）

問：有人頭部受傷，警員瞄準示威者頭部。

林鄭：香港是法治社會，我不能繞過警務團隊，去評論和決定，這樣就不是法治社會。特首不是什麼都能決定的，no way。

他們是獨立決定，在基本法下。我不能破壞基本法。

我看到電視新聞，警務人員是保護立法會。

現場有四萬人，有些人，不是全部，有些人是有武器的。你看看磚頭，大量磚頭。

有很多車輛停在路中，你要看多些情況。

提問（etnet記者）



問：會否承諾本屆立法會會期，不恢復二讀？為何作為公僕，這麼多衝突後，你有理由不下台？



林鄭：我無意為聽意見工作設限期，所以不會承諾。我有另一個關卡，不會聽完意見就回立法會。我會先給立法會保安事務委員會。

多聽意見、解說，現在已經6月中，今年內也難以回到第一步，是回到立法會保安事務委員會，作綜合匯報。

我是一個接近40年的公僕，也以此為榮。拓展經濟改善民生方面，我還有很多可以做。我希望仍可以為香港去做。

提問（香港01記者）



問：有評論是，政府認為是外國策動的顏色革命。



林鄭：我簡單回答，我們沒有作過這個決定。



提問（台灣中視記者）



問：你的說法，是否陳同佳案，無辦法去做。港府從案發到現在，一直無與台灣方面直接溝通。



林鄭：香港政府一直透過兩個會溝通。台灣通過我們刑事協助，這也驅動我們找方法去做。現在看來，很難在疑犯離開監獄之前移交。