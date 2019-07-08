【白色強人】製作團隊望市民關心醫改　反思病床佔用率120%的荒謬

無綫電視劇集《白色強人》播放數周，正向劇情高潮推進。醫生工作忙碌，拯救徘徊生死之間的病人，緊湊的劇情固然引人入勝，但以複雜的醫改制度作主線，又是否能吸引市民收看？ 監製羅永賢及編審黃偉強分享劇集背後的理念，「醫療劇唔一定係手術室救人咁表面，唔一定係醫生愛情故事」。劇集一反常態，提到近年敏感的醫療改革、醫療融資問題，「一定程度上有參考領匯（上市概念），令資源分配更好，我覺得概念上是中性的。」

監製羅永賢（左）及編審黃偉強（右）分享製作《白色強人》的點滴。（洪嘉徽攝）

《白色強人》劇內醫生遊走於理性與感性之間，馬國明飾演的唐明有一句對白「身為醫生，究竟是守則重要，還是病人的生命重要？」問題帶出了過去醫改紛爭的重點，即使早前經醫務委員會決定的放寬海外專科實習方案，亦弄得烽煙四起。雖然劇集內未有提及引入海外醫生的各種方案，但內容環繞醫療融資、器官捐贈等過去大眾曾爭議，但沒有結論的事件。

「醫改方案通過，病人可能因為無錢看病而死」

劇集提及的明成北醫院是公立醫院，不同陣營為醫療改革方案而角力，到底公院應否因醫療開支龐大而改為上市，劇中的心胸肺外科主管唐明表明反對上市，更質疑道：「醫改方案通過，香港就有病人可能因為無錢看病而死，到時你（明成北醫院副院長楊逸滔，由郭晉安飾）就是殺人兇手」。

黃偉強表示，「爭拗一定有，議案提出者永遠都同方案工作者，即劇內的醫生有抵觸，係正常嘅。」

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政策會因為方案搞黨派鬥爭 醫療世界則簡單好多

劇中的楊逸滔醫生，因為與飾演院長呂仲學的姜大衞的醫改立場迥異，鬥個你死我活。羅永賢相信市民會對號入座，但強調角色設計中並沒有影射任何人，只有把角色分為那一類型的人。以郭晉安為例，他飾演的楊逸滔正是被權力浸淫過久，忘記何謂「以民為本」，忘記成為醫生初衷的人。

從劇中醫生的對話，也讓觀眾反思醫療改革的抉擇，監製羅永賢說：「每個組織都有不同角度，即醫發局主席點樣睇呢個方案，點解要硬推？政府點樣勒緊褲頭，政策又因為方案搞黨派鬥爭；醫療世界則簡單好多，就係拯救市民生命嘅醫生。」聽似解釋劇情，又似是解釋香港現況。

《白色強人》編審黃偉強（圖左）強調「以民為本」是所有政策的大前提。（洪嘉徽攝）

羅永賢：床位佔用率120%，嗰20%邊度嚟？

香港過去熱切討論醫護人手不足問題，不少人在網上看到醫生不願放寬海外醫生來港條件，面對醫療投訴亦只顧幫助醫生，是醫醫相衞。身為編審的黃偉強表示，自己亦是市民，坦言未拍這劇情時，亦會有相同感受，但尊重他們捍衞醫生專業，「其實有一啲想法，唔係呢行嘅人未必可理解，背後有一些他們的專業或看到的問題，非我們表面看到的事。」

羅永賢亦直言香港醫生太忙，「世界好荒謬，（公院內科）床位佔用率一百幾%，外國人一定會問咩叫120%，嗰20%邊度嚟？係我哋已經習慣咗。」他又稱，有港人會認為「係咁架啦，你收得人工就預咗要做」，但他認為事實並非如此，因為他們的壓力、責任亦很大。

雖然為醫生護航，惟羅永賢回想母親在公立醫院離世前的點滴，不禁悲從中來，他強調自己一直明白醫護人員很忙，但他坐了3小時，仍未有人理會、與家屬溝通，「我只係想知我阿媽幾時死，你話畀我聽啦」。經歷家人離世，羅永賢傷心欲絕，更和醫護出現磨擦，但他事後亦理解，哽咽道「對佢哋嚟講係平常心，佢哋唔可以好似我哋咁。」

《白色強人》監製羅永賢（左）希望，劇集可令市民更留意切身的醫療問題。（洪嘉徽攝）

製作團隊望觀眾關心切身問題

醫療融資在香港討論多時，監製羅永賢及編審黃偉強在製作時，參考了領匯上市的概念，他們認為把公營機構轉到私營方法運作，可令資源分配更好，羅永賢解釋，「概念上是中性的，唔存在好或不好」、「好大程度唔係制度本身嘅問題，係推行時出現嘅人為因素影響」。涉及敏感的制度問題，羅永賢坦言，「好難得老闆容許我哋大膽做呢個題材，因為我哋係商業機構，需要平衡商業價值。」可以在黃金時段播放這種命題的劇集，羅永賢希望「希望最後可以令觀眾，少少都好，關心咁切身嘅問題」。