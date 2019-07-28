【逃犯條例】60佛教徒問世事　公開信促政府查因果　回應五大訴求

反修例風波持續，政府及警隊處理手法示威的備受批評。約60名的佛教徒向香港人發公開信，指佛教徒並非不問世事，不談政治，促請政府了解現時困局的「因果」，立即回應民間的五大訴求。 他們認為，大家應該保持同性心，緊記慈悲；警察能作出檢討與反省，不忘初心，不要淪為政權打壓市民的工具。

60佛教徒發公開信，希望政府明白風波背後的「因果」並附上皈依證。（聯署者提供圖片）

約60名佛教徒發公開信，指他們不以黑或白，黃或藍作為立場，是以愛、理解與慈悲行動。他們相信社運背後的基本原則是「緣起論」，大家面對社會的福祉都有不可避免的責任。

他們希望政府了解現時困局的「因果」，如議會一面倒被建制派操控等，立刻回應五大訴求。他們也希望警察能作出檢討與反省，不忘初心，不要淪為政權打壓市民的工具。

↓公開信全文如下↓

致香港人及全球佛教徒：

我們是一群生活於香港、努力實踐愛和理解之道的佛弟子，一直都十分關心及支持這場香港的社會運動。

我們認為真正的佛法行者並非如很多人誤解的不問世事、不談政治，遇上大是大非亦只懂拜佛唸經；事實上，我們的老師佛陀本身亦是一位逆權行者，他挑戰印度不公平的種姓制度，不論背景廣納來自五湖四海的學生，而佛教社運背後的基本原則是「緣起論」，意指社會和我們每一位是相互依存的，面對社會的福祉我們都有不可避免的責任。佛教徒不能和社會問題割蓆，不能矇著眼睛。佛教徒不以黑或白，黃或藍作為立場，佛教徒以愛、理解與慈悲行動。

近年政府和建制陣營在制度上不斷破壞，是現時社會怨氣的根源。粗暴DQ民選代議士，導致議會一面倒被建制及政府操控，政府與建制陣營肆無忌憚修改議會規則及草率處理香港市民關心的議題如沙中綫的沉降、鉛水問題等。最近的逃犯修訂條例只不過是最後一根稻草，多年來積下的民怨一次過大爆發，導致現時社會各界均不想看見的亂象。我們一班佛教徒促請政府了解現時困局的因果，把握當前因緣，立刻回應五大訴求及對7月21日的元朗恐襲進行獨立調查。

我們希望政府及建制陣營要正視問題，不要諉過甚麼外國勢力、特工等，政府本身便是問題的根源。我們亦希望警察能作出檢討與反省，不忘初心，不要淪為政權打壓市民的工具。我們生於香港，所有人互相依存，你們的一鎗一棍，打在市民身上不單造成身體上的傷害，其實亦造成社會上更大的傷痕。

最後，我們呼籲全港的佛教徒，多看看一些較中立傳媒的報導或直播，保持同理心，緊記慈悲、理解和愛是我們根本的信仰。「打得好」、「最好打死對方」等等並不是我們的語言，望我們一起堅守信仰。

香港人，加油！好多佛教徒都有上街同連登㗎！

一群香港佛教徒