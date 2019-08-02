【張建宗患病】特區政府歷來七高官腳痛到患癌　三人辭職四人續做

反修例風波未平，且白熱化之際，政務司司長辦公室周四晚（1日）承認，司長張建宗確診鼻腔內有一微小囊腫，正接受一個短期療程，免除後患。剛因道歉論而招警察協助炮轟的張建宗，會否因此突然辭任？ 綜觀特區政府成立以來，連同首任特首董建華在內，一共有六名高層自爆或被揭患病。當中除了董建華因腳痛下台外，兩任商務及經濟發展局局長馬時亨及劉吳惠蘭，都因患較嚴重疾病而辭職；不過另三人卻如常工作，包括患腸癌的首任律政司司長梁愛詩和患腸病的第三任司長袁國強，他們不止做一屆政府的司長，而要「通波仔」的上任財政司司長曾俊華，更挑戰特首之位。

政務司司長張建宗確診鼻腔內有一微小囊腫，正接受一個短期療程。（資料圖片）

首任特首董建華在2005年3月宣布因「腳痛」辭職，即日生效。（資料圖片）

董建華下台因腳痛

作為香港特別行政區首任行政長官的董建華，在其任內曾推出多項備受爭議的政策，包括母語教學政策、公務員減薪等，而最轟動的，必定是要就《基木法》23條立法，結果2003年七一回歸紀念日，引發逾50萬人上街抗議，震驚中央。

事後董建華民望更低迷，正於第二屆任期中期，於2005年3月12日突然宣布因「腳痛」辭職，並在同日獲中央政府批准，即日生效。同日，董建華獲第十屆全國政協第三次會議增選為全國政協副主席，曾蔭權隨即成為署理特首。

2008年3月，時任商務及經濟發展局局長馬時亨確診腦部患有動脈及動靜脈畸形症，同年6月他以健康問題提出辭獲批。（資料圖片）

兩任商經局局長均因患病辭任

2008年3月，時任商務及經濟發展局局長馬時亨，確診腦部患有動脈及動靜脈畸形症，俗稱血管瘤，當時醫生表示無即時危險，但由於血管瘤位於左邊及較深入，不宜進行手術及電療，同年6月他以健康問題提出辭職獲批。不過他在2015年7月獲政府委任，加入港鐵任董事局主席，直至今年6月底離任。

接任商務及經濟發展局局長的劉吳惠蘭，也因患病要請辭。（視覺中國）

馬時亨離任後，時任商經局常任秘書長（通訊及科技）的劉吳惠蘭，由2008年7月12日接任局長之位。劉吳惠蘭於2011年3月21日向政府請假五日，有報章揭發她接受切除結腸癌手術，她後來又向政府申請延長病假至4月10日。惟病假未完，劉吳惠蘭於於4月8日因健康理由請辭。

不過跟馬時亨一樣，休養過後，她再獲政府委以新工作，由2014年5月1日起出任公務員敍用委員會主席，並於2017年3月再獲續任主席三年，至2020年4月30日。

2009年9月，時任財政司司長曾俊華因三條心血管全部栓塞，要到醫院「通波仔」。（資料圖片）

曾俊華心痛要通波仔 死過翻生選特首

主要官員患重病，不一定要辭職。2009年9月，時任財政司司長曾俊華於美國出席會議後返港，回家洗澡後感到痛楚，初時以為胃痛，送院才發現三條心血管全部栓塞，情況十分危殆，即時要「通波仔」。術後他出院有感而發說「好彩」，休養過後如常上班工作。在2016年年底他更辭職參選特首，但輸給現任特首林鄭月娥。

首任律政司司長梁愛詩1998年被爆患腸癌二期。（資料圖片）

梁愛詩、袁國強均曾患嚴重腸病

首任律政司司長梁愛詩1998年因腸癌二期，到瑪麗醫院進行手術及治療，術後情況良好，康復後如常工作。當年亦有小插曲，當時醫院一名技術助理以不滿特區政府隱瞞梁愛詩真正病情，有違公眾利益，於是把她的病歷報告傳真給兩間報館，有關人員其後被控，判罰社會服務令。梁愛詩未有因病辭職，而是一直任司長至2005年10月20日，即遲董建華約半年才離任。

之後律政司司長之位由黃仁龍接任，到2012年7月由袁國強出任。由2015年起，袁國強一年內最少三度因腸部問題入院治療，其中一次為2015年10月初，袁因病缺席十一國慶升旗酒會，同年12月再因腸部不適入院四日，其後復工，但一直未有公布病情。之後法律界盛傳他會提早離任，惟至2017年仍一同過渡至林鄭月娥班子，續任律政司司長一職，至去年1月請辭，由鄭若驊接任。

前律政司司長袁國強一年內最少三度因腸部大部入院治療。（資料圖片）

孫明揚曾患甲狀腺癌

由2007至2012年任教育局局長的孫明揚，由2011年初開始，已多次因病入院及休假，包括入院做小腸氣手術，因腎衰竭而需在家「洗肚」，於新政府總部辦公室感染退伍軍人症，導致肺炎入住深切治；到翌年又因在家意外摔倒，右手臂骨折而留醫3日，繼而再入院做小腸氣手術，到4月被發現到瑪麗醫院切除甲狀腺癌，不過當時政府五年任期將完結，他做至當屆政府結束。