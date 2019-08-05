【8.5罷工罷市．持續更新】上班市民：反修例但無法上班感無奈

兩個月來反對修訂《逃犯條例》行動未止息，經歷過多場大型遊行和警民俱傷的激烈示威衝突，特首林鄭月娥對修例只肯以暫緩、停止有關工作、壽終正寢來解說，堅拒正式「撤回」修例，亦對各界要求成立獨立調查委員會再三拒絕，終至昨日（4 ）警民衝突全港爆發。 有市民發起今日（5日）舉行「三罷」行動，即罷工、罷市及罷課，並在七區舉行集會，以非暴力手段表達不滿，促請成立獨立調查委員會。三罷行動席捲全港，除了一些工會、小店表明響應外，也有公務員擬罷工；由於有航空公司工會響應，航機大受影響，截至凌晨4時半，已有170班來港及離港航班取消。 在有銀行職員指，今早受不合作運動影響，但直指「有不便但支持今場運動，早少少出門是無問題。」而問及為何不罷工，她解釋，自己是銀行分行的揸鎖人，因此必須準時回銀行開門，「都無辦法。」

【08:55】在葵芳站外等巴士的陳小姐表示，雖然自己今日不罷工，但十分支持非暴力的行動升級，「因為政府好龜縮，罷工有經濟影響力或令政府回應。」

特首林鄭月娥將於10時見傳媒，陳小姐期望政府可以展示誠意，即使無法解決問題，也至少回應記者的提問。

【08:35】本身住在元朗、任職律師的林先生說，認同「撤回」《逃犯條例》及獨立委員會的訴求，但認為不合作運動將影響一般市民，亦會帶來經濟上損失，「股市都隨時停」。他今早需到灣仔法院工作，得悉有人會在元朗站舉行不合作運動，已提早出門，未料7時半來到元朗站已上不到車。他重申不支持《逃犯條例》草案，亦有參加法律界遊行，但直言不理解「時代革命，光復香港」的意思，現時亦未知道如何離開元朗，感到無奈。

【08:30】瑪麗醫院醫生發起「罷工不罷醫」行動，聲援各界三罷及早前上環衝突被捕的護士。行動者派發傳單，口罩和黑絲帶，希望能以自己能力範圍內為運動出一分力。

瑪麗醫院一批醫生今日（5日）響應各界大罷工，早上6時舉行「罷工不罷醫」行動，派發傳單，口罩和黑絲帶。﹙李樂天攝﹚

【08:16】葵芳站大量市民未能入閘，任務紀經的蔡先生，每日由將軍澳乘地鐵到荃灣上班，大約只需要一小時十五分鐘到達。「留意到有不合作運動，所以今日提早一個小時至6時30分出門」，不過至早上8時，他乘坐的列車仍然停在葵芳站。

他坦言，自己一向對政治冷感，對今次整場反修例運動並不了解，保持態度中立，但認為不合作運動影響他人，「不是太好。」

至於在銀行任職的陳小姐，今早同樣受不合作運動影響，但她直指「有不便但支持今場運動，早少少出門是無問題。」

今日不罷工？她解釋，自己是銀行分行的揸鎖人，因此必須準時回銀行開門，「都無辦法。」

【07:55】紅隧往港島方向的巴士站未見人龍，候車乘客不多。居住於黃埔的梁先生指，今日出門時間與平時差不多，不擔心不合作運動會阻礙他前往位於小西灣的公司上班。他稱今日的不合作運動是「全民運動」，亦不是突發示威，市民和顧主都早已知悉，就算遲到都不擔心被顧主責怪。他也表示支持此不合作運動。

居住於黃埔的梁先生指，今日出門時間與平時差不多，不擔心不合作運動會阻礙他前往位於小西灣的公司上班。他表示支持此不合作運動。﹙劉錦華攝﹚

【07:47】港鐵消息，東鐵綫列車來往紅磡站和羅湖站/落馬洲站，西鐵綫列車來往紅磡站及屯門站的行車時間預計需要額外15-20分鐘。

【07:40】港鐵荔景站、鑽石山站、炮台山及大圍站等有示威者開始不合作運動，其中鑽石山站有列車需要「清客」，港鐵職員指示乘客下車。炮台山站有乘客推撞示威者，大圍站有市民及示威者推撞。另早前有示威者在紅隧九龍入口設置路障堵路，其後路障被清理。

交通消息持續更新

【06:00】勞工處呼籲僱主，應考慮今天交通及路面可能出現的情況，僱員如因路面交通或公共運輸服務狀況等問題而未能及時返回工作崗位，可就上班安排作出彈性處理，以助維持良好的勞資關係，並確保僱員安全及機構運作順暢。

絕大部分取消的航班為國泰航空。（資料圖片）

對於今日罷工，院校如中大明言不會追究罷工員工，馬會行政總裁應家柏也稱尊重同事參與罷工決定。職工盟呼籲全港僱員響應罷工；航機服務料受影響，國泰航空及國泰港龍航空、香港航空等今日至少有170班來港及離港航班取消，全日平均航班約17%，比率異常偏高。

國泰航空及國泰港龍航空指，已收到香港機場管理局的通知，機場運作有機會於今﹙5日﹚受影響，「強烈建議旅客於當日延遲非必要的行程。」

經濟數據顯示十年來最差 經濟衰退風險增大​

政府發言人昨日（4日）發表聲明，提到有示威者鼓吹市民今日罷工、堵路及阻塞公共交通等，對今日可能出現的示威活動，呼籲市民切勿參與堵路等違法行為，亦不要參與干擾交通運輸設施，嚴重影響其他道路使用人士。政府希望示威者在表達自己訴求的同時，亦應守法及尊重其他市民的權利。

政府昨呼籲廣大市民緊守工作崗位，珍惜今天香港來之不易的國際金融中心地位、穩定經濟基礎和多元包容的社會環境。發言人指出，本港經濟正受到外圍不利因素及本地社會事件困擾，處境嚴峻，最新經濟數據顯示經濟動力正逐步減弱，是十年來最差的情況，經濟陷入衰退的風險亦正逐步增大。「任何大規模罷工和暴力衝突都會影響香港各區市民的正常生活和經濟活動，並進一步損害正面臨下行風險的本地經濟，更會削弱國際社會和海外投資者對香港社會和經濟的信心，對香港的整體治安、經濟、民生、就業造成極大的破壞和對社會各階層帶來損失和傷害。」

對於有公務員擬罷工，特區政府重申，整個公務員隊伍必須保持團結，以應對目前的壓力和挑戰，，切勿因個人理念而影響政府有效運作或對市民的公共服務，避免動搖市民對公務員不偏不倚執行職務的信心。

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