【逃犯條例】數字看兩個月示威風暴　21間警署遭包圍　580人被捕

反《逃犯條例》修訂引發近的示威浪潮，自6月9日的大遊行揭開序幕，到今日（8月9日）剛好兩個月，仍有停止跡象。警民衝突至今不斷上演，其中受觸目的7‧21元朗白衣人無差別襲擊案，至今未兇徒被控告，政府亦未肯回應民間五大訴求，示威情緒持續升溫。 從數字回顧，兩個月來本港共舉行超過31場不同的公眾集會活動，圍堵警署行動遍及五大總區，共有21所警署遭示威洗禮。而警方在自6月12日衝突起，在多場驅散行動中，共發出至少1,820枚催淚彈、300發橡膠子彈、170發海綿彈、以及20發布袋彈，截至8月7日，共有至少580人被捕，涉及罪名如暴動、非法集結等。

30次大型活動︰佔路圍堵、不合作行動、大罷工

6月9日大遊行後表達反對修例訴求後，未獲政府正視，於6月12日為反修例市民包圍立法會，此後兩個月來的示威運動陸續有來，包括於同月16日再有大遊行，並出現在港鐵站不合作運動，包圍警察總部、稅務大樓及和平集會等。自7月1日衝擊立法會後，漸見不同抗爭模式，包括每星期周末都會有地區遊行，亦有不同界別人士發起集會表態，如8月2日的公務員集會等。

另一方面，有支持政府團體亦有發起集會，至少有三場。

↓↓各個警署出現示威者的日子↓↓

包圍警署35次 天水圍警署最「惹火」

示威持續，自7月底起，多間分區警署亦遭包圍，首當其衝的是在7月21日西環衝突中，大批示威者包圍並衝擊西區和中區警署，警方施以催淚彈等驅趕。因應7月21日晚西鐵元朗站「白衣人」襲擊市民事件，民眾不滿警方未有及時到場執勤，元朗及天水圍警署被包圍，期間落閘。

及後該類包圍警署行動遍及五大總區，連同早期的警總在內，共涉及21間警署。在8月5日的大罷工日，多間警署被掟磚或掟蛋等，警方多次施放催淚彈等驅趕。

第一階段．6月9日至6月16日

+ 5 + 4 + 3

第二階段．6月16日至6月21日

第三階段．6月21日至7月1日

+ 5 + 4 + 3

第四階段．7月1日之後

+ 15 + 14 + 13

發催淚彈如「放題」 大罷工日單日發 800枚

連串示威中，6月12日的金鐘衝突，是警方自2014年佔領過動後，首次再發射催淚彈，此後的多場驅散行動中亦有使用。據統計，由6月12日至8月6日，警方至少施放1,820枚催淚彈、300發橡膠子彈、170發海綿彈及至少20發布袋彈。

根據警方公布數字顯示，單以8月5日三罷集會當日，警方單日已施放800枚催淚彈、140發橡膠子彈，以及20發海棉彈，迫近過去2個月的總和。

515人受傷入院 示威者失視力、警斷指

據醫管局提供數字，由6月9日至8月6日，共有515名與示威活動相關的傷者到公立醫院急症室求醫，當中包括354男及161女。其中截至8月4日，共有139名警員受傷，當中2人仍然留院。各方較嚴重傷勢的個案，如在6月12日的衝突中，一名通識科老師疑被橡膠子彈或布袋彈射中眼部，其右眼視力至今仍未恢復；在7月14日的沙田新城市廣場「混戰」，有警員被咬斷手指。於8月5日在深水埗清場時，其中一名現場採訪的記者頭部被催淚彈擊中，經診斷後確認左眼角會留下2至3厘米永久傷痕。

580人被捕 年齡介乎13歲至76歲

警方於8月5日下午4時舉行的例行記者會，公布截至當日共拘捕420人；翌日補充8月5日共拘148人；8月6日則共拘捕9人，7日再拘捕3人涉嫌毀壞鐘樓，即累計共有580人被捕，年齡介乎13歲至76歲，指他們涉暴動、非法集結、襲警、阻差辦公、藏有攻擊性武器，或未能出示身份證等。不過，當中就7‧21元朗白衣人無差別襲擊案，警方截至8日共拘捕23名「白衣人」，全部人均涉嫌非法集結，至今未有人被落案起訴。

44人被控暴動 未起訴元朗「白衣人」

翻查報道，律政司就連串示威活動陸續起訴被捕人士，包括有人因包圍警總被控襲警、刑事毀壞、參與未經批准集結；7月14日沙田衝突中有大學生被指涉嫌咬斷一名警員手指，被控有意圖而傷人、襲警等；單以7‧28上環衝突，就有49人被捕，其中44人被控以「暴動罪」。8月3日的旺角再遊行，有13人被控非法集結、阻礙警員執行職務、未能出示身份證等。