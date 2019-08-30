巴士地台低致多宗意外　工會譴責運輸署未有跟進

昨日有巴士車長因交通意外過生，汽車交通運輸業總工會今日（30日）強烈譴責運輸署未有檢討巴士車身安全問題，令車長駕駛期間承受極大風險。工會呼籲運輸署立即展開檢討，改善車身安全，保護車長及乘客，亦向該名車長的家屬致以深切的慰問，將約見運房局局長表達憂慮和建議。

工會發言人張子琦分析低地台對安全的影響。 （李樂天攝）

城門隧道公路昨日發生嚴重交通意外，其中九巴巴士車頭全毀，車長死亡。汽車交通運輸業總工會今日（30日）強烈譴責運輸署未有理會多次反映，只用官僚方式敷衍工會，直接導致一宗意外。

據運輸署要求，多間巴士公司由1998年起開始引入低地台巴士，到2017年佔總數9成。低地台巴士防撞骨架結構離地只有250毫米，比舊款的320毫米低，如與高身前車相撞前車後尾便會「直搗黃龍」，危害車長和乘客安全。

工會發言人張子琦批評，工會已連續3年向運輸署反映低地台問題，但運輸署只以官僚說話敷衍，未有認真看待問題，昨天又有車長因而過生，工會對運輸署予以強烈譴責，並將繼續向運輸署施壓。

龍運巴士分會主任陳廣能表示，運輸署更換新型巴士的原意是根據歐盟標準，減少懸浮粒子排放，並以低地台設計方便輪椅人士和小童。他質疑香港多貨車的路面情況未必適合套用歐盟標準，呼籲運輸署向生產商反映，重新設計或加固現有巴士，保障車長和乘客安全。

新巴分會主任陳樹明補充，香港普遍貨車車架高度都高於250毫米，一旦相撞，貨車後方會直插巴士車身，構成極大風險。

工會亦向離世車長家屬致以深切的慰問，將會約見運房局局長，表達廣大車長的憂慮和建議。