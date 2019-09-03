【元朗黑夜】區議員不滿警派「低級警官」解畫　警方代表：遺憾

西鐵元朗站7.21發生大批白衣人無差別襲擊市民事件，導致多名市民受傷，至今有32人被捕，當中4人被控暴動罪。 元朗區議會今日（3日）召開會議討論相關事宜。有區議員指7.21事件猶如恐怖襲擊，認為現時「黑社會」除代表幫派亦包括警方，更一度形容「7.21放縱打市民、8.31就親手打市民」；另有指警方應嚴正執法，還社會安寧。 警務處元朗區助理指揮官（行政）李麗霞其後回應，「警黑合作」言論是極嚴重、極不公平指控，強調警方打擊黑社會「絕不手軟」。

7.21元朗白衣人襲擊事件，導致至少45市民受傷。元朗區議員麥業成表示，當日早上已接獲晚上有伏擊黑衣人消息，故多次向警方跟進，他們均回覆有相關部署。惟最終有過百名白衣人在鳳攸北街聚集，一名途經的廚師被打，甚至成為國際新聞，形容「白衣人同黑社會結盟，黑社會除代表幫派亦包括警察」。

麥業成續指，現時市民已對警方完全失去信心，「7.21放縱打人、8.31親手打市民」，質疑政見不同便要被打，稱「呢個係咩社會」。

元朗區議員黃偉賢質疑警方及政府對7.21事件關注程度，稱「警方今日派個咁低級嚟，分區指揮官都無」。（梁鵬威攝）

元朗區議員黃偉賢表示，7.21事件成為國際頭條、「警黑合作」形象深入民心，且閉路電視片段顯示當晚6時至9時有大批手持木棍的白衣人元朗一帶集結，惟警車駛經附近仍視若無睹。事件至今，區議會召開會議「警方仲派個咁低級嚟，分區指揮官都無！」，質疑警方及政府對事件重視程度。

元朗區議員黃煒鈴則對事件感難過不安，稱社會近日瀰漫著一股氣氛，大家都不敢討論政治，憂慮會破壞彼此關係。她認為，近日一連串暴力事件以及衝擊多個政府部門，警方應要嚴正、公平執法，還社會安寧。

元朗區議員麥業成形容7.21事件為「恐怖襲擊」，斥當晚警方久未到場，現時「黑社會」除代表幫派亦可指向警方。（梁鵬威攝）

警務處元朗區助理指揮官（行政）李麗霞回應區議員關注時，率先就黃偉賢「派兩個低級警官出席」表示遺憾，指自己需努力多年才能成為警司；同時強調今日代表元朗警區發言，希望不會因職級而影響發言效果。

李麗霞續指，7.21事件至今已有32人被拘捕，當中4人被控暴動罪，調查工作已交由新界北重案組跟進。惟案件已進入司法程序，故未能談及當中細節。至於7.31有車輛向天水圍警署外投擲煙花，已拘捕3人並交由元朗警區專責小隊跟進。

李強調，全力緝兇是警方天職、絕不手軟，故就議員提及「警黑合作」的言論，稱是極嚴重、極不公平的指控，解釋警方過去打擊黑社會有關的工作「不遺餘力」，首半年已拘捕461人，涉經營無牌賭博場所、販賣酒精等，而2月及3月亦先後拘捕80多人及497人，均與打擊黑社會收入有關。

警務處元朗區助理指揮官（行政）李麗霞就「警黑合作」言論，認為是極不公平指控，多次重申警方緝兇、打擊黑社會工作「絕不手軟」。（梁鵬威攝）

會議進行期間，有市民一度不滿區議員鄧卓然提及「有事就報警、無事就指罵警察」，高呼「我有交稅」。隨即引起大批在觀眾席旁聽的市民起哄，更以粗言穢語對罵，過程持續數分鐘，最後需由在場保安分隔，以及多名區議員勸告「再係咁就流會啦」才能平息紛爭。