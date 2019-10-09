政府公布下學年資助31個副學士課程　最高每年資助3.73萬元

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政府今日（9日）公布在2020/21學年，指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP），將資助六所專上院校共31個副學位課程，共2,416個學額。政府表示，31個指定副學位課程屬於六個對人才需求殷切的範疇，分別為建築及工程、電腦科學、創意工業、護理、運動及康樂和旅遊及款待。

實驗室為本課程的資助金額將由2019/20學年的每年36,400元增至37,300元，非實驗室為本課程的資助金額則由每年20,850元增至21,400元。

政府宣布資助六所專上院校共31個副學位課程的2 416個學額，分別為明愛白英奇專業學校、香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院、香港專業進修學校、香港公開大學(包括李嘉誠專業進修學院)、東華學院及青年會專業書院。政府表示，2020/21學年的資助金額將按綜合消費物價指數的變動調整，實驗室為本課程的資助金額將由2019/20學年的每年36,400元增至37,300元，非實驗室為本課程的資助金額則由每年20,850元增至21,400元。

調整後的資助金額適用於符合資格的新生和現正修讀有關指定課程的學生。資助會在課程的正常修業期內發放。獲資助的學生只需支付扣除資助額後的學費。有需要的學生仍可就實際應繳的學費向在職家庭及學生資助事務處下的學生資助處申請學生資助。

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