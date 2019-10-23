逾1.7萬名公屋租戶受惠於租金援助計劃　5年內升逾三成

根據《房屋條例》，房委會每兩年檢討公屋租金水平，並按收入指數變動調整公屋租金。 根據運輸及房屋局局長陳帆今日（23日）作出的書面回覆，在過去5年、共3次的租金檢討結果，各區的公屋最高租金每次上調一成。至於受惠於「租金援助計劃」的公屋租戶人數，則在5年內上升34%，截至去年共有超過1.7萬名租戶參加。

去年共有逾1.7萬名公屋租戶受惠於租金援助計劃。（資料圖片）

根據運輸及房屋局局長陳帆的書面回覆，房委會每兩年會檢討公屋租金一次，並須按該次租金檢討中第一和第二期間收入指數的變動調整公屋租金。機制以租戶的負擔能力決定公屋租金的調整幅度，當中並沒有包含差餉、管理費和維修保養成本的因素，而房委會未有計劃檢討有關機制。

各區的最高租金每次上調一成

根據過去5年內、共3次檢討租金水平的結果，各區的最高租金每次上調10%，當中以市區的租金金額最高，為每平方米85.5元；而最低的租金金額為離島區，每平方米為49.1元。

2016年參加租戶數目稍回落

此外，房委會提供「租金援助計劃」給因暫時經濟困難，而未能負擔租金的公屋住戶，包括受重建或清拆影響的住戶。租援計劃下的住戶可獲減四份之一或一半租金，房委會同樣會每兩年覆檢租援戶的資格。在過去5年內，參加計劃的公屋租戶由2014年的13,200人，增至去年的17,712人，升幅約34%；當中在2016年的數字稍有回落，由2015年的16,051人跌至15,652人，不過其後亦再上升。

至於房協的公屋單位內，截至2019年9月，共有534名租戶獲批租金援助。受明華大廈第二期重建影響的租戶在調遷至明華大廈第一期重建後新單位的首年可獲20%的租金減免。如有需要，他們亦可選擇調遷至租金較低的明華大廈A至E座或房協轄下其他屋邨。