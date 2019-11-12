【長者房屋】房屋需求未解決　工聯會：料北上養老成趨勢

談及居住問題，年輕人的置業需求常被提起，長者的住屋問題往往被忽視，現時長者申請公屋的平均輪候時間為2.9年。 工聯會內地諮詢服務中心副總主任邵建波稱，過往接觸不少港人因住屋環境惡劣，而被迫選擇到內老安老；隨著本港的房屋問題未有改善，估計港人於內地養老的數字將有上升趨勢。他建議政府若有心推行內地安老，應先從醫療政策入手。有關注劏房戶團體成員則認為，長者普遍輪候4年或以上才能上樓，認為到內地養老對於基層長者吸引力不大，建議政府應加強對長者於住屋、退休生活的支援。

不少基層長者移居內地前，於香港的居住環境甚為惡劣。（余俊亮攝）

工聯會內地諮詢服務中心處理不少本港長者到內地養老的個案，邵建波指出接觸的個案中多因住屋問題而移居內地，亦有部分長者希望回鄉落葉歸根。他續稱，不少基層長者移居內地前，於香港的居住環境甚為惡劣：如有人與多名子女同住被迫「做廳長」，更有因子女成家立室而遷出，需要獨自租住劏房。此外，他又批評本港的安老政策落後，如公營安老院的輪候時間過長，「有老人家話排到死都未排到；」加上私營安老院的定價過高，令基層長者往往望而卻步，而選擇到內地渡過晚年。

有長者選擇移居內地。（歐嘉樂攝）

邵建波稱，港人到內地養老一般未有遇上適應問題，因不少人年輕時亦曾於內地生活；普遍而言，他們主要擔心醫療服務，如對內地醫療體制的不信任、未能享有任何醫療福利等。他認為政府若有心推動港人到內地養老，應該完善現行的福利政策，以增加長者到內地養老的誘因，同時能夠減輕本港公營醫療體制的壓力。他建議政府可進一步擴展內地院舍住宿照顧服務試驗計劃，將涵蓋地區增加至其餘大灣區內城市，並將相關政策發展為長期支援措施。此外，他又認為政府應拓展長者醫療券至內地三甲級醫院，減輕長者於內地的負擔。