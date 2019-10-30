男護士聲稱好奇試藥　認迷姦女網友　官斥冷血社會不容囚7年4月

註冊男護士聲稱出於好奇而購買迷姦水，並在女網友身上作試驗，發現女網友有反應後，與友人把網友帶往賓館，並在友人面前強姦女方。男護士早前承認強姦罪及施用藥物以獲得或便利作非法的性行罪，今（30日）在高等法院被判囚7年4個月。法官直斥被告冷血地用事主試藥，而該藥物或會令她昏迷及構成致命的後果，直言社會不容這行為。

男護士楊贊霖承認迷姦一名認識多年的女網友，在高等法院被判入獄7年4月。(資料圖片)

被告楊贊霖，33歲，案發時任職護士。他承認於2017年10月18日在土瓜灣某公園對女事主X下藥，意圖使她神志不清或軟弱無力，以使任何人得以與她作非法的性行為；及於同日在附近賓館強姦當時29歲的X。

被告案發時正修讀碩士課程

法官判刑時指，本案為一件令人傷感的案件，被告當時為註冊護士，更在中大進修公共健康的碩士課程，毫無疑問被告在本案前奉公守法，得家人朋友的愛護，對母親孝順、有良好品格，而本案會摧毀其事業，亦會令其家人蒙羞，及令其親朋戚友失望。

官斥冷血地用事主試藥

法官稱，被告在本案的行為與他一貫的個性不符，但本案控罪嚴重，案件涉及預謀，X只是一名無辜的年輕女子，她信任被告，但被告卻約X到公園並對她施藥，再趁她半昏迷時帶她到賓館強姦。法官斥被告冷血地用X試藥，而該藥物或會令她昏迷及構成致命的後果。

受被告母親求情信感動

法官明言社會不容這種行為，法庭有責任保護市民，亦要向社會傳達這種行為會構成嚴重後果的訊息。法官又提到事主現重回正常生活，雖然曾經會回想起這可怕的經歷，但相信她可以放下事件，開展新生。

另外，法官最後對被告稱，她深受其母的求情信感動，希望他在獄中可以好好改過自新，日後回報及補償母親。

事主喝過葡萄汁後情緒高漲

案情指，楊與X約於10年前在Facebook認識，至2016年X向他諮詢醫療問題才多了聯絡。案發當日，X應邀在傍晚近7時見面，喝了楊遞來的葡萄汁後情緒高漲，猶如醉酒。她感到四肢無力、記憶模糊，之後陷入半昏迷狀態，但記得另一人其後出現，並協助被告帶她到附近賓館。

被告曾叫事主母不要報警

事主母親當晚收到被告來電稱X醉倒，並叫X母接X回家。X母抵達後發現女兒躺在房間的地上，失去意識；惟楊著她不要報警，指X翌日便會醒來。X母堅持送院，事主於凌晨4時終恢復意識。

認從微訊購買3支「乖乖水」

楊在之後的警誡會面承認，出於好奇而用微訊從內地購買3支「乖乖水」，每支約2毫升。他聲稱親自嚐過輕量但未見異樣，便決定在X身上試試。在公園聊天時，他把俗稱「乖乖水」的迷姦水倒入事前買下的葡萄汁。

案件編號：HCCC153/2019