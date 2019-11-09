【逃犯條例】救護員疑遭警罵「垃圾」　警方消防發聯合聲明解畫

22歲科大生周梓樂留醫5日後不治，各區昨晚（8日）均有悼念活動。其中屯門文娛廣場有救護員接獲求助時，遭在場的防暴警察阻撓。其間有警察斥罵救護員「咩垃圾呀！」，並有警員否認說「冇人叫你垃圾呀先生！」 今日（9日）警方及消防發表聯合聲明，事發後消防處和警方高級管理層、指揮層級及前線同事已立即溝通，加強互相了解，而事件已得到妥善處理，又稱明白同事在混亂的情況下承受很大的壓力，但雙方會繼續互相支持和合作。今次是警方及消防在反修例示威浪潮下，第二度發出聯合聲明。

11月8日晚救護員在屯門檢查被捕傷者情況，被防暴警阻撓並指罵。（資料圖片 / 曾雪雯攝）

警拒救護員接觸被捕人士及傷者致互片

各區昨晚（8日）均有悼念科大生周梓樂的集會活動，其中屯門文娛廣場的悼念活動完結後，演變成警民衝突。昨晚的10時20分，屯門市廣場外一名婆婆在衝突混亂間跌倒，前額倒地受傷。不過，防暴警拒絕三名到場的救護員接觸被捕人士及婆婆；一名便衣警批評救護員的工作，更有警員向救護員喝罵，救護員大為不滿「咩垃圾？」防暴警員則回應「無人叫你垃圾，先生。」事件透過多間的傳媒直播，並在網上引起廣泛討論。

警方和消防管理層介入調查

今日（9日）警方和消防處聯合發表聲明，指留意到昨晚在屯門發生非法集結、堵塞道路、縱火及違法事件的現場，警務人員與救護員在執行職務時曾經發生言語上的衝突。雙方管理層立即向前線同事了解事件，明白到同事在如此混亂的情況下工作，承受很大的壓力，管理層對出現上述情況表示明白及理解。事發後，消防處和警方的高級管理層、指揮層級及前線同事已立即溝通，加強互相了解，而事件已得到妥善處理。兩部門必定會繼續加強對前線同事的指引及支援協助，避免再有不愉快事件發生。



聲明又指出，警務處及消防處的人員有需要繼續在現場執行艱巨任務。雙方會繼續互相體諒、支持和合作，期望盡快令社會回復穩定。

今次聯合聲明，是自反修例示威浪潮以來的第兩次。在本月3日，警方及消防就一枚催淚彈射中一輛消防車發表聯合聲明，表示雙方理解和尊重彼此工作，雙方在言語上曾有誤會，其後雙方在現場溝通後，事情已處理及解決。