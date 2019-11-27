【11.27．理大直擊】校方今日完成搜索　要求警方立刻解封校園

「理大圍城」踏入第11日，校園內仍有少量人士留守，但身心狀況令人擔憂。今早（27日)十多名校方代表包括理大副校長（科研發展）衞炳江及副校長（學生事務）楊立偉等，同時有紅十字會人員到達校園；他們表示，將有100名教職員到場進行搜索，包括各個學院院長。並會以學院分為7組行動，主要搜索留守人士及視察校園破壞設施，希望於早上完成行動。

【13:45】理大發聲明，要求警方立刻解封校園。

繼昨天的搜查工作，校方今天上午9:30再增強協助小組的人手，由昨天50人增至100人，成員包括副校長、學院院長、教職員、專業輔導員、醫療人員和社工，組成9個協助小組進入校園，分組尋找留守者，亦檢視辦公室和實驗室内設施被破壞的情况。通過今早的行動，協助小組已經盡力尋找過校園内所有樓層及房間，並沒有發現留守者，行動在今午結束。現場所見大量設施包括很多實驗室，均受到不同程度的損毀，部分化學品和危險品也不翼而飛，同時有不少科研項目因事件而中斷，將對理大的教學及科研工作帶來嚴重影響。

在過去兩天的工作，校方的目標是希望所有留守者和平離開校園；校方能夠做的，都已傾盡全力。校方要求警方立刻解封校園，讓我們立即展開復修工作。校方呼籲留守者或其親友，主動致電我們的聯絡小組，電話55136392。

【13:10】

理大行政副校長盧麗華稱，今日校方加強人手至100人，包括3名副校長、各個學院院長及專業輔導員等。她稱行動中未有發現任何留守人士，而實驗室及課室均有不同程度的破壞，她表示對此感到痛心，認為對於學校的科研發展有影響。

被問及今日是否校方最後一日的搜索行動，盧麗華未有回應，僅稱校方已盡最大努力處理事件，希望能夠解封復修校園及處理校內危險品。至於警方會否入校園蒐證，她稱相信是警方其中一個程序。

據了解，理大校方今日已完成搜索行動，而如無特別情況校方將不會再入校園搜索。

【10:09】港大法律學院首席講師張達明於早上約8時多到校園內，巡視約一個多小時後稱相信現時校園內無留守者，又指，隨著紅隧開通，校園內外的人士均可以自由出入，實質上已經解封。他稱，理大校園從來未被列為宵禁範圍，認為警方再於校園外設防線「無意思」，應盡快讓校方接管校園。

他又稱，相信警方無必要進入校園進行搜證工作，根據中大的經驗，校內的危險品應由消防處處理，或可邀請爆炸品專家到場。他稱，若警方進入校園會刺激好多人的神經，亦會破壞過往除校方邀請否則警方不應入校園的慣例。他又稱，其團隊經過討論，及按現時情況後，將不會再重返理大校園。

【09:40】理大副校長衞炳江稱，希望於下午完成搜索，又稱周二發現的女留守者於傾談過程中離開輔導員，相信現時仍在校園內；衞炳江指，將於於今日行動完成後作檢討。

【09:28】 理大行政副校長盧麗華稱，今日約有100名教職員到場進行搜索，包括各個學院院長。他們將會以學院分為7組行動，主要搜索留守人士及視察校園破壞設施，希望於早上完成行動。

早上約9時，理工大學內有約10名，穿上西裝的保安出現於校園範圍，並留守於校園飯堂外；曾多次進入理大協助示威者離開的香港大學法律學院首席講師張達明亦有到場。

至約9時15分，理大十多名校方代表到場，包括理大副校長（科研發展）衞炳江及副校長（學生事務）楊立偉，同時亦有紅十字會人員到場，他們將分組進行搜索行動。

昨日（26）日，理工大學校方派出約50人的團隊，分成6隊在全校搜索，查看是否有受傷的留守者，提供支援，並表示留守者離開時警方只會登記身份證，不會即時拘捕；昨日下午多名立法會議員及區議員亦入內尋找。

警方早前亦曾表示會派人入理大遊說，但需時間準備。