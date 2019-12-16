金門研發新系統　雲端平台處理RISC表格　時間縮短近七成

港鐵沙中線工程、港珠澳大橋工程早前被揭發遺失多份「檢查及測量申請表格」（RISC表格），惹起社會爭議。 為完善RISC表格引伸問題，金門建築早前研發出電子系統「Inspecto」，透過應用區塊鏈技術，以雲端平台處理表格的修改、加快遞交程序，令過程時間大減68%，更可加強保安。現時新系統已應用在金門建築的16個地盤中，包括西九文化區。

金門建築與科創企業合作研發鋰離子電池供電裝置「淨能櫃」。（張嘉敏攝）

金門建築早前研發出雲端協作平台「Inspecto」，可涵蓋整個「檢查及測量申請表格」（RISC表格）的執行流程。工程人員可透過電子方式於平台上提交RISC表格，而工程的所有持份者，包括承建商、顧問、客戶等均可透過平台監測工地狀況。此外平台運用區塊鏈技術，透過為每份表格加設專屬的編碼，令其他人難以修改表格內容；加上提交到平台上的表格被儲存至全球多部伺服器，並透過加密驗證，可有助杜絕黑客。

處理時間縮短至4.5天

金門建築高級項目經理楊偉倫稱，以電子方式處理RISC表格能避免運送過程出錯，工程人員亦可以實時操作，即時審批表格，加快處理所需的時間。他稱以往以人手方式遞交表格，從發出到回收表格需時約14天，而新系統則可將時間縮短至4.5天。金門建築高級經理莫劍虹稱，現時系統已應用至16個地盤，包括西九文化區的兩個工地，認為系統能夠重建各持份者之間的信任。

金門建築旗下公司DigitalG經理王鯤量（右）稱，「淨能櫃」低噪音，亦可減少二氧化碳的排放。（張嘉敏攝）

鋰離子電池裝置取代柴油發電

此外，金門建築與科創企業Ampd Energy合作研發鋰離子電池供電裝置「淨能櫃」，以取代現有於地盤供電的柴油發電機。「淨能櫃」的面積較一般貨櫃小，內有105塊鋰離子電池，可重複充電使用，為地盤內各項用具供電，如建築電梯、起重機等。金門建築旗下公司Digital G經理王鯤量稱，柴油發電機排放黑煙、噪音問題嚴重，並於無需供電情況下仍需連續開動。反之「淨能櫃」可於使用時充電、低噪音，亦可減少二氧化碳的排放。他續稱，雖然「淨能櫃」的成本約為100萬元，較柴油機的60萬至80萬高，但每月所需電費僅約4000元，遠低於每月3萬元的柴油費。現時有兩部機投入運作，將再觀察其操作再推出。

投資約500萬元裝太陽能板 料最快5年回本

為響應政府的上網電價政策，中電早前於兩個地盤安裝太陽能裝置供電，同時於將軍澳工業邨的金門科技園大廈天台安裝624塊太陽能板，於今年9月投入服務。裝置每年能夠輸出276兆瓦時的電力，相等於60個家庭的全年用電量；裝置亦連接到實時監控系統，可監測到每塊太陽能板的使用狀況。金門建築高級環境經理謝志軒稱，現時每年電費為25萬元，預計出售太陽能電力金額為100萬元，變相能夠從中節省約75萬元。至於投資金額約為400萬至500萬元，料回本期約為5至6年。