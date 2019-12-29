【12.29】中環集會市民「連儂布」表心聲　陳伯：年輕人珍惜生命

反修例示威浪潮仍未完結，有網民今日今日（29日）在中環愛丁堡舉行「香港人抗爭的日與夜」集會，活動獲警方不反對通知書。大會設黑色「連儂布」，不少市民於黑布上寫心聲及繪圖。 上台發言的社運人士劉穎匡表示，他之後會繼續申辦和平集會，凝聚同路人並向國際展示運動未完。「守護孩子行動」創辦人陳伯表示，他曾絕食抗爭是因為看到現在政府是庸官當道，又希望廣大市民為香港未來安穩及法治團結一致，亦希望年輕一代珍惜生命，「香港第日靠你哋。」

主辦方準備了一幅「連儂布」，予今日出席活動的市民簽署，擬之後送往世界各地的港人。（余俊亮攝）

主辦單位準備一幅「連儂布」，予今日出席活動的市民簽署，擬之後送往世界各地的港人。大會及後播放影片，包括2014年的雨傘運動等事件。

香港眾志秘書長黃之鋒上台發言，他憶述即使今年5月，台灣、美國當局未太關注《逃犯條例》修訂引發的問題，支持《香港民主人權法案》的更寥寥可數，惟自6月起有網民於G20峰會期間眾籌海外登報、無數次的網上聯署、善用Twitter等社交媒體，最終令國際關注香港局勢。

劉穎匡：會繼續申辦和平集會

在立法會補選中被取消參選資格的社運人士劉穎匡表示，至今已有逾6,000名被捕者，是牽涉到六千個家庭、六千對情侶。他指之後會繼續申辦和平集會，讓彼此知道仍有同路人，並向國際展示運動未完，他又呼籲市民出席民陣舉辦的一月一日的元旦遊行。

陳伯：年輕一代要珍惜生命

嘉賓之一「守護孩子行動」創辦人陳伯表示，他曾絕食抗爭因為看到現在政府是庸官當道，「睇唔過政府官員、庸官做嘅嘢。」他希望廣大市民為香港未來安穩及法治團結一致，亦希望年輕一代珍惜生命，「香港第日靠你哋。」

龍門冰室老闆張俊傑亦有發言，他指支持「黃色經濟圈」，但認為商戶獲收益後應思考如何回饋。（余俊亮攝）

龍門冰室老闆張俊傑亦有發言，他指支持「黃色經濟圈」，但認為商戶獲收益後應思考如何回饋，他成立香港人冰室資源分享中心，出於見到有學生不獲父母支持，他曾見過一名浸大新聞系的學生衣衫薄少於是帶他去添衣，並呼籲大家捐出衣物，在紅磡分店便收獲到幾百袋衣物，他用薄酬聘學生整理，令他知道這群學生是想用自己努力謀生，於是建立平台邀請不同行業的人教授學生一技之長。

「香港人抗爭的日與夜」集會今日（29日）在中環愛丁堡舉行，活動已獲得不反對通知書，於既上6時40分左右完結。（鄭子鋒攝）

於反修例運動中多次發聲的歌手阮民安表示，大約8、9月時有家長聯絡他，指其孩子只有14歲，卻走上前線抗爭。家長續指，孩子為阮的歌迷，希望阮可以勸服孩子不再上前線。不過阮認為，不應反對孩子的做法，自己可以提點其他示威者多加照料身邊人，注意安全。他又指，如自己的孩子外出上前線，會予以支持，並多加照顧，因為是為了香港未來發聲。

市民黑布上寫心聲

不少市民於大會所設的黑布上寫心聲及繪圖，年逾60歲的梁太指，每周平均會參與三次集會，會繼續堅持，又指倘當時沒有年輕人示威，《逃犯條例》修訂早已通過。過去半年，梁太表示8月31日警方於港鐵太子站內以武力驅散的場景最難忘，擔心當時有人喪命。她又表示，平安夜當晚於旺角朗豪坊支持示威者，當時警方以武力驅散，形容「平安夜變咗恐怖夜」。她續指，政府必需設獨立調查委員會。