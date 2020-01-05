旅遊達人與拍檔投資百萬逆市旺角開飲茶店　花五個月說服業主減租

反修例示威衝突持續近七個月，經濟大受影，11月零售業銷貨價值的臨時估計為300億元，按年再跌23.6%，貼近10月份下跌24.4%比率。太子、旺角及油麻地彌敦道一帶一向是購物勝地，但過去半年來屢成為「戰區」，區內湧現「吉舖」。 正當不少老闆「退場」，旺角彌敦道路段有人人逆市投資，旅遊達人謝利（Jerry）入股投資港式茶飲店，與拍檔投資百萬元進場，當中有很大考慮，「其實我哋同業主拉鋸傾咗五個月，終於（月租）肯減到三分一至唔夠廿萬，我就入股啦。」他直言，難以說實甚麼時候才值得投資，因為經濟好時租金也很高，競爭又大，相反現時租金則較低，可以讓他創業。開業十日未能開出紅盤，他也相信社會事件仍會持續一段時間，希望可以其後追上。 不過，有經營多時的台式茶飲店則反被業主加租，未能承受下，搬至同一條街、較原舖細一半的街舖位，期望可「生存下去」。

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其實好難講乜嘢時候先係值得投資，好景嘅時候租金好貴，街上同一類嘅舖頭又多，又係唔係值得投資呢？ 茶飲店投資者、旅遊達人謝利

「走杯CUPFY」負責人之一旅遊達人謝利表示，茶飲店開張大概有10日，坦言現時的營業額較預期少三成，他相信業績可追上。(梁煥敏攝)

開業10日 營業額較預期少三成

七個月的示威衝突未息，旺角彌敦道一帶金行依舊多，不過亞皆老街至登打士街有大約有兩三間小型金行結業外，街上未出現「吉舖處處」情況。靠近登打士街一邊位置，有一所名為「走杯CUPFY」的茶飲店逆市開業，負責人之一是旅遊達人謝利。

謝利表示，茶飲店經重新策劃及裝修後，開業大概10日。他坦言現時的營業額較預期少三成，但亦理解現時狀況。他又説，聖誕節及新年假期人流相當少，「平時一至五啲人仲多過放假，始終一至五要返工返學，一定要出街。」現時明白到零售市場經營上有一定困難早已經預期有風險，「當然明白比好景嗰時差得遠，所以我哋計劃同唔同嘅品牌聯營，增加宣傳，將品牌做得更好後，可以增加加盟店做落去。」

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原舖位租金30萬 業主減租三分一

除了加強推銷，業主願意減租，是他願意在這個時間投資原因。「其實之前同業主都拉鋸咗五個月，於11月終於願意減租三分一，去到嗰刻我終於肯投資。」2017年原有舖位為一間蔘茸海味店，租金大約為30萬元，經過一番洽商後，加上業主明白到經營困難，才願意減至約20萬元。

謝利説：「其實好難講乜嘢時候先係值得投資，好景嘅時候租金好貴，街上同一類嘅舖頭又多，又係唔係值得投資呢？」他認為只要做好好客之道，加上嚴謹監察出品，現時創業並非最艱難。

過去聖誕節有連串衝突，而謝利（左四）的茶飲店就在平安夜前一日、即上月23日開幕，一班好友到場支持。（謝利FB圖片）

料需「守業」一段時間：相信有時間追

謝利説，他跟生意拍檔投資過百萬於現有舖位，若然品牌能夠經營成功，會考慮於港島區如灣仔、銅鑼灣一帶開分店。問到他會否擔心區內的人流問題時，他亦有自己一套看法，「我哋主要都會睇租金會唔會承受到，其實都係呢個時間租金先會有啲回落。」他預期社會運動短期內未能結束，甚至有機會持續一段時間，明白現時最重要是「守業」，現有舖住仍有兩年多租約，有信心於期間內回本，「我相信仲有啲時間追嘅！如果真係好長時間都因為交通等問題要臨時關店，我相信可能到時都要傾下租金問題。」

此外，現時遊客數量較去年減少，他説現時人客的比例，香港人佔八成半，強調作為香港品牌的飲品店，宗旨上為港人優先亦為重要，現希望可以靠口啤，客人一個傳一個下增加。

在登打士街經營多年的的茶飲店KOI，因業主加租，舊舖於今年元旦日結束。（梁煥敏攝）

業主逆市加租 茶飲店搬細舖續經營

登打士街一向有不少小食店及台式茶飲店，經營多年的KOI，舊有舖位於今年1月1日結束，將於本周二（7日）於同一條約40米附近的店舖重開，但面積卻為舊店的一半。店員石先生坦言店主希望能夠繼續經營，但由於街上行人減少，生意少大約五成，加上舊舖業主逆市加租，遷出原有部位相信是唯一「生存之道」；雖然加了租，但卻有人承租，故此需另覓新舖，「新店係細好多，但係唔想放棄，只可以咁樣做去維持。」

石説：「其實呢幾個月我哋都會盡量開店，只係出邊有催淚彈射到嚟，我哋就只能夠關門，其實都感覺到經營困難。」