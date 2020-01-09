【武漢肺炎】診所求診人數升　西醫：頻繁往返中港病人較緊張

武漢去年底爆發原因不明的肺炎，本港至今累計已有38宗懷疑個案，而隨着踏入流感高峰期更是全城戒備。除了公立醫院「逼爆」外，私家診所求醫的人數也上升，幾間診所都透露最近求診的人數多了一至二成。有西醫指，不少求診人士都擔心自己患上武漢肺炎，出現輕微症狀都會前來求醫，尤其是往返中港較為頻繁的人士。 記者今日（9日）亦走訪多間診所，均有5、6人輪候，而求診人士大多都佩戴口罩防備。有家長緊張疫情，表示會盡量避免帶小朋友去人多的地方，外出亦盡量不搭乘公共交通工具。

普通科醫生陳念德（右）表示近來大約多了兩成的病人。（資料圖片/文雪萍攝）

普通科醫生陳念德表示，診所內求診病人大多自備口罩防範，而近來大約多了兩成的病人。他指除了流感高峰、冬季上呼吸道感染引致求診人數增加之外，亦有不少病人是因為看到傳媒報道，擔心自己患上武漢不明原因的肺炎，前來求醫。

症狀輕微亦來求醫 往返中港頻繁人士較多

陳念德表示，過往不少人即使出現感冒症狀，心態都是「食吓藥，唔得再睇醫生。」反而近日部份病人即使只有輕微症狀，亦會前來求醫，當中不少更是來往內地與香港之間較為頻繁的人士。他指，不少病人都未曾去過武漢，但是擔心內地春運期間人流量大，染上病症，「有時我都要安慰返佢哋，唔需要咁緊張。」

兒科專科醫生唐繼昇亦指診所多了大約一成病人，確診流感的數目較多。非流感高峰期時，半個月左右才有1、2個確診是流感，如今每日往往都有一成確診流感，「如果有懷疑流感症狀，讓小朋友做流感測試，家長也都很爽快，盡快讓小朋友去做。」

南豐中心有多間西醫診所，未見「逼爆」的情況。（黃詠榆攝）

擔心肺炎病毒人傳人 家長避帶小朋友乘公共交通

記者今日走訪荃灣、葵芳一帶多間西醫診所，尚未見到有「逼爆」情況，平均都有5至6人輪候，當中兒科診所輪候人數較多。診所內大部人都戴上口罩，做好防護措施。

梁女士今日帶6個月的孫兒去荃灣一間兒科診所求診，表示孫兒有咳嗽的症狀。在預防流感高峰及武漢不明原因肺炎方面，她認為政府已經做了很多，包括每日公布最新數字、出入境時設檢驗等，惟嘆市面上找不到嬰兒口罩，故只能盡量避帶孫兒到人多擠逼的地方。她擔心新病毒會人傳人，「好似去過武漢都有事」，若帶同孫兒外出，會選乘坐的士、駕車，避免乘坐公共交通工具。

家長：任何病症都會帶女兒看醫生

倪先生帶6個月大的女兒看醫生，只需輪候一兩個病人就可求醫。他指，得知今日公布了最新的冠狀病毒，本身已做好防護措施，將來會準備更多口罩放在家中，盡量少帶小朋友到人多的地方，「呢排可能會緊張啲，出街都戴返個口罩，任何病徵都會先帶佢睇醫生。」

對比其他家長，在葵芳診所配藥的殷女士顯得相對輕鬆，「無得擔心㗎，沙士都係咁過咗啦，無嘢」，只能盡量做好防護措施，出入戴口罩，勤洗手。