老翁脫喉死因　女兒哭稱父入院遇連番事故亡　惟覺醫護未道出真相

患哮喘及慢性支氣管阻塞的七旬翁，因氣促被送到屯門醫院，在深切治療部留院期間，疑因氣喉鬆脫一度心跳停頓。他兩日後再換管，最終不治。死因庭就此展開研訊，其女兒今（16日）結案陳詞指，其父入院後，院方出現連番失誤，覺父親有如連撞三次車，接連出現的事故令其父最終身亡，惟院方並無供出醫護人員疏忽的真相。她泣道，家人雖覺悲傷但無記恨，並籲醫護人員坦誠相對，因「真相係最好嘅良藥」。醫管局律師則提醒陪審團稱，專家證人證供存在猜測。

死者邱名伴的子女拿著其遺照到庭，其女兒陳詞時稱，覺醫護未道出真相。(林樂兒攝)

死者邱名伴（終年74歲，下稱：邱）於2016年5月12日送往屯門醫院，14日因氣喉脫落而一度心臟停頓10分鐘，最終於同月16日凌晨不治。

女兒指父入院後院方連番事故

邱的次女陳詞指父親入院後，因遭受接連事故而亡，包括在14日「甩喉」、在離世當日又發生錯誤施藥及換喉等事情。

她引述專家證人葉曉怡醫生的證供，表示院方當時沒有保存所有資料，以致現時不能了解「甩喉」的狀況。邱女質疑醫護人員無即時駁喉，父親因而一度心臟停頓，影響日後的治理，增加死亡風險。而16日使用的藥物他貝拉樂更會使氣管收縮，令情況惡化。此外，醫生懷疑氣管中的氣囊爆破時，未有用其他方法檢查，便決定再次換喉。

認為父親死得無辜

她以交通意外作比喻，形容老邁的父親猶如被車連續撞倒3次，存活機會為零；惟這種不幸本應可以避免。

她隨後再指出換喉時沒有使用潮末二氧化碳監測儀、醫生年資尚淺卻未在用藥前諮詢上級等等的問題；形容父親死得無辜，盼陪審團的裁決可還父親公道。

醫管局指專家證據純屬猜測

代表醫管局的大律師其後陳詞，指專家證人葉曉怡醫生的意見對家屬及陪審團有所不公。葉曾表示，主診醫生在16日兩度換喉，她懷疑首次換喉有出錯。醫管局大律師強調，葉當時聲明自己無實則證據，代表此說法純屬猜測。

律師又指，葉引述報告指深切治療部中，逾7成的死因均與沒有使用潮末二氧化碳監測儀有關。律師特別提醒陪審團，換喉情況分為四級，葉提及的數據並無說明是何種級別；而案中的情況屬一級換喉，即難度最低，一般來說出錯機會很低。

案件編號：CCDI-276/2016(SH)