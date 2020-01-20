半數精神病復元人士超過60歲　社工倡健康綜合中心提供外展照顧

康復諮詢委員會將就制訂新的《香港康復計劃方案》第三階段公眾諮詢期，將在本月31日結束，就殘疾人士不同階段康復服務提出策略。香港社區組織協會社區組織幹事、精神健康諮詢委員會委會阮淑茵指出，方案主要闡述對肢體殘疾及智障人士的照顧政策，對精神病復元人士的着墨不足。 阮表示，本港精神病復元人士始現老年化趨勢，而他們一般比常人提早10至20年衰退。她認為政府應加強對長者中心及精神健康綜合社區中心（ICCMW）的支援，從而開拓更多外展工作，讓年長的復元人士得到更切身的照顧。

康復諮詢委員會將就制訂新的《香港康復計劃方案》第三階段公眾諮詢期，在2020年1月31日結束。（資料圖片）

社工：復元人士較易出現「三高」和跌倒

社區組織協會引政府統計處報告書，指出本港精神病復元人士的年齡中位數為59歲，約半復元人士是60歲或以上。阮淑茵說，復元人士的身體機能受心理因素及藥物副作用影響，比常人提早10至20年衰退，亦較容易出現 「三高」及跌倒的情況。

社區組織協會於2018年，訪問了83名50歲或以上已患精神疾病的人士。約八成受訪者表示，除了精神病患外，同時患有兩種或以上的慢性疾病。

阮淑茵指出，坊間給予老年復元人士的服務不足。她稱，一般長者大多數會到長者中心，當中的機制能監察他們的身體狀況，「但好多復元人士隱閉到無去（長者中心），甚至去到覺得唔適合就走咗去。」協會調查結果顯示，一半受訪者表示在過去5年，感到孤獨的時間比從前多。社區組織協會表示，長者中心沒有為復元人士作充分考慮，譬如缺乏寧靜的空間，容易令復元人士感到太嘈雜；而中心職員的精神健康知識也較貧乏，令他們拒絕或害怕服務年長復元人士。

阮淑茵說，復元人士的身體機能受心理因素及藥物副作用影響，比常人提早10至20年衰退，亦較容易出現 「三高」及跌倒的情況。（李恩慈攝）

復元人士身體衰退 綜合社區中心無法顧及

社會福利署亦有設立精神健康綜合社區中心（ICCMW），針對服務精神病康復者。協會調查結果顯示，三成受訪者不滿自己的精神狀況。阮淑茵表示，ICCMW提供各種輔導及活動等支援服務，「不過當復元人士身體衰退到需要實際照顧，其實中心係無資源做到。」

她建議署方向ICCMW撥款作外展資金，為復元人士提供更貼身的社區服務，譬如家居清潔及送飯等，既方便社工跟進復元人士的情況，亦有助中心找出隱閉長者。她續說，政府應更仔細分類服務單位，「長者中心、ICCMW、醫療機構嘅服務對象同作用應該分清楚，先做到相輔相承。」

香港人口老化巨浪即將到來，政府在制訂政策時，應更全面顧及不同需要。（資料圖片）

另外，醫院管理局分別設有成人精神科及老人精神科。前者以控制精神病徵為主；後者主要治療65歲以後才發病的精神科病人，會留意病人是否在服用治療其他疾病的藥物，從而調較精神科藥物。阮淑茵指出，醫管局現時未有規定65歲以上的病人轉介到老人精神科，而局方人手亦集中處理成人精神科病人。她建議醫管局應統一各聯網內的轉介準則，為年長康復者提供更合適的治療。

《香港康復計劃方案》第三階段公眾諮詢期1月底結束

康復諮詢委員會將就制訂新的《香港康復計劃方案》第三階段公眾諮詢期，在2020年1月31日結束。方案就殘疾人士不同階段康復服務提出策略；政務司司長張建宗稱，政府的復康旨在協助殘疾人士發揮所能，實現無障礙生活環境，並就殘疾人士的學前、教育、就業、社區生活及老齡等人生階段制訂政策協助。

社區組織協會聯同理工大學社會政策及行政學系，於2018年2月至3月期間，訪問了83名50歲或以上已患精神疾病的人士。五成半受訪者是男性，佔多數；56至60歲的受訪者佔一半；近九成受訪者為獨身；逾九成受訪者月入少於7,000元，三成受訪者的月入更少於4,000元。