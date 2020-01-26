【鼠年2020】出身警察世家　和理非新春拜年憂嗌交直言無得避

每逢農曆新年，每家每戶都會悉心打扮到親友家拜年，亦會準備豐富菜餚與家人共渡佳節。惟去年本港經歷反修例衝突，不但社會深陷撕裂，不少家庭亦分成「黃」「藍」陣營，因觀點分歧致衝突。在「警察世家」中成長的阿俊（化名），過去每月都需要出席充滿分歧的家族聚會，經歷尤深。 新年將到，他的新年願望是家庭能恢復昔日的和諧，多一分明白和體諒，就算未能即時解開心結，亦能互相關心，笑言「今年新年只係希望，開年開得唔好太過份咋」！

在「警察世家」中成長的阿俊（化名），過去每月都需要出席充滿分歧的家族聚會，家庭衝突經歷尤其深。（余俊亮攝）

呢段時間都係大有大傾，後生有後生細圍爐。 警員兒子阿俊（化名）

過去半年社會「黃」「藍」壁壘分明，阿俊形容父母和弟弟均為藍絲，令持相反立場的他在家中已不時「一打三」。然而，阿俊形容父、母兩大家族更甚，除了身為警察的父親外，親友中亦不乏任職警察和其他紀律部隊的長輩，坦言「呢段時間（家庭聚會）都係大有大傾，後生有後生圍爐」。雖然家族間兩代人偶有發生言語衝突，惟阿俊指近月事件亦有「好處」，令原本關係生疏的同輩親友們，反因討論時事而變得投契，關係更緊密。

明知出席家庭聚會必定會爆發大大小小衝突，為何仍要「偏向虎山行」？身為家族長孫的阿俊則認為，「對一世嘅屋企人，反哂面實在唔明智、唔理想」。他又透露，每月例行的家族飯局亦由近月開始，已「約定俗成」地按年紀和立埸「分兩邊坐」，大部份親友更會採取「河水不犯井水」的態度，盡量避談政治，大談生活鎖碎事，仍然有講有笑，保持關係融洽之餘，亦有助減少正面碰撞。

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阿俊透露會帶備「兩大法寶」，分別為耳機和手機，他已計劃拜過年、食過飯後，若有人撩起任何易生衝突的話題，便隨時戴上耳機，座落一角享受自製的片刻寧靜。（余俊亮攝）

今年新年只係希望，開年開得唔好太過份咋！ 警員兒子阿俊（化名）

由於家族的家庭觀念相當重，阿俊指年初一和年初二，都要無間斷式到訪父母兩家拜年，「都冇得唔去拜年喇，今年預咗要硬食」。他笑言，原本打算首次帶同女朋友「見家長」，「諗住大家新年見到嘅話會畀下面，起碼會好少少」，恰巧女朋友要回鄉拜令計劃泡湯。面對拜年難題，阿俊計劃帶備耳機和手機「兩大法寶」，打算拜年、食飯後，若有人撩起任何易生衝突的話題，便隨時戴上耳機，座落一角享受自製的片刻寧靜「避戰」。

反修例運動對香港不少家庭造成關係上的衝擊，阿俊就認為有得有失」。雖然長幼兩輩間立場或有不同，但兩代之間在關係上，亦分別地有更進深的交流和溝通，惟他亦感嘆過去較為親密的堂姊，正正因為立場有別，預計今年拜年或會增添幾分尷尬。新一年新氣象，阿俊希望家庭間能恢復昔日的和諧，多一分明白和體諒，就算未能即時解開心結，亦能互相關心，笑言「今年新年只係希望，開年開得唔好太過份咋」！