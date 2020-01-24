【鼠年2020】黃大仙上頭炷香善信減少　祠外警民對峙一人被捕

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情繼續蔓延，疫情令人憂心。但今日（24日）是農曆年三十，傳統上不少市民都會趕赴黃大仙祠，排隊上「頭炷香」。嗇色園早前公布，黃大仙祠今日晚上9時起通宵開放，至年初一下午6時半，方便善信參拜上香，又提醒到場市民要注意衞生，最好戴備口罩。 每年到來上頭煩香的藝人黃夏蕙都是焦點，為迎接鼠年到來，她今年扮成米奇老鼠紅顏知己米妮，再度成為人見人影對象。 晚上11時是中國古時的子時，即為新一日開始，因此有不少善信選此時上頭炷香，另有善信則選擇在進入凌晨0時才上香。現場觀察，整體等候上頭炷香的善信比往年減少。 晚上11時過後，數十名黑衣人及示威者在黃大仙祠外叫口號，警員截查數人，警民開始對峙。警方拘捕一男子，警員在年初一（25日）凌晨近2時前開始撤離。

【01:45】仍有大批市民等候進入黃大仙祠。在場戒備在防暴警在示威者離開去，大部分也撤離。

年初一近2時，仍有善信在黃大仙祠外準備上頭炷香。（侯彩琳攝）

【01:13】警方退後離開黃大仙祠期間，有市民追在後面，仍要已穿制服防暴警員出示委任證，於是警員一度舉起胡椒噴霧示警，其後警員繼續退後離開。

黃大仙祠外，一名男子被警員搜身，之後獲放行。（侯彩琳攝） 【01:04】黃大仙祠外有市民再被截查，立法會議員譚文豪在場監察，警方指他帶領群眾喧嘩擾亂秩序，雙方爭吵，現場市民情緒激動。 【00:51】一名男子在港鐵黃大仙站附近，向警員詢問黃大仙商場位置 ，警員隨後要求其出示身份證並搜身，最後將他放行。

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【00:32】黃大仙祠外，有警員搜查一名男子行裝，其後將其雙手扣上索帶，未知拘捕原因。

警民在黃大仙祠外巡邏戒備。（張浩維攝）

【00:20】警務處處長鄧炳強現身太子。

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1月25日年初一

【00:14】黃大仙祠下警員截查市民，部分市民再度包圍警方，警方開咪警告現時市民停止叫囂，否則屬違法，可作出拘捕。

【00:00】有市民倒數，並大叫光復香港，五大訴求，缺一不可

黃大仙祠內仍有一批善信在排隊，等候踏入0時上頭炷香。（侯彩琳攝）

【23:57】現場集時略為平靜，但仍尚有約50人聚集。

【23:43】黃大仙祠爆小衝突同時，仍有一批善信在排隊，等候踏入0時上頭炷香。

黃大仙祠外約有50人聚集，並高呼「光復香港 時代革命」等口號。（張浩維攝）

【23:30】黃大仙祠有多名黃大仙區議員在場，包括莫灝哲等，呼籲警員冷靜。現場有示威者高呼「光復香港 時革命」，惟祠內仍有大批善信，以長者居多。

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【23:25】在黃大仙祠外，警方將一名中年男子拉入封鎖線內，暫未知是否拘捕，引來在場市民不滿，並指罵警員。有警員開咪指今日是年三十，但卻仍受到市民大聲指罵。

【23:20】大部分等候上頭炷香的善信已上香，現場等候上香區域只剩下約50人。

【23:15】黃大仙祠外有市民被警員查身分證及搜身，不少市民包圍警員，並高呼口號。兩名被查身分證男子戴著口罩，但未有穿上黑衣。

【23:00】子時到，踏入晚上11時，黃大仙祠正式開放讓市民上頭炷香，不少善信急忙進入祠內，場面緊張熱鬧。現場有民安隊人員安排善信上香及離開。

應屆文憑試DSE考生（左起）盧同學、陳同學、李同學一同到黃大仙祠上頭炷香。（黃金棋攝）

【22:54】東九龍總區副指揮官陳民德到黃大仙祠外視察，並了解警員執勤情況。

【22:50】即將踏入晚上11時子時，黃大仙祠外排隊等候上香的市民愈來愈多，估計至少有500人。隊伍中難得見到年輕面孔，盧同學、陳同學及李同學是應屆文憑試考生，三人指從未到過黃大仙祠上香，認為是香港傳統文化，「作為香港人要朝聖下。」三人又指，祈求學業進步，亦希望政府會回應民間訴求。對於新型冠狀病毒武漢肺炎疫情，三人笑言「求嚟都無用，要睇個政府點做」。

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黃小姐今日亦有戴上口罩，並指平時會勤洗手。（侯彩琳攝） 【22:42】在武漢肺炎疫情下，不少善信都戴上口罩到場祈福。任職護士的黃小姐今晚約9時到黃大仙祠祈福，她祈求新一年工作順利、健健康康。而武漢肺炎疫情持續擴散，黃小姐坦言工作「壓力真係好大」，亦指現時內地感染者仍有機會入境香港，擔心疫情再擴散，她亦表示對政府處理疫情的手法「好失望」。黃小姐今日亦有戴上口罩，並指平時會勤洗手。

【22:35】「翻版金正恩」澳洲演員與翻版英國首相Boris Johnson約翰遜出現於黃大仙祠外，二人與排隊市民合照，並祝賀港人「恭喜發財、新年快樂、Free Hong Kong」等。

扮成米妮的黃夏蕙，吸引不少善信握手。（李澤彤攝）

【22:34】距離上頭炷香時間的子時（晚上11時）尚餘不足半小時，上香善停爭奪排頭位準備。

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大批善信已在黃大仙祠外排隊。（張浩維攝）

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【22:04】大批善信已在外排隊，部分人戴了口罩，以防武漢肺炎。

為迎接鼠年到來，黃夏蕙今年扮成米奇老鼠紅顏知己米妮。（林頌華攝）

【鼠年2020】黃夏蕙扮成米妮上頭炷香為港人祈福：新一年個個都好

【21:45】每年「頭炷香」的焦點黃夏蕙，今年為迎接鼠年，打扮成迪士尼卡通人物米妮等上「頭炷香」，她表示會為香港人祈福，「希望新一年個個都好！」

輔監總監楊祖賜（中）到場，並與執勤警員交談。（黃金棋攝） 【21:20】由於有網民號召今晚到黃大仙祠示威，警方部署警力戒備。輔監總監楊祖賜到場，並與執勤警員交談。

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鼠年農曆新年將至，晚上一早有市民都到黃大仙祠「還太歲」及上「頭炷香」。嗇色園黃大仙祠今日亦透過Facebook呼籲，由於新春期間黃大仙祠人多擠逼，請入園善信時刻保持良好的個人及環境衞生，建議入場市民按需要自備口罩及酒精搓手液，勤加清潔雙手，減低細菌散播風險。

另外，嗇色園亦呼籲出現呼吸道感染病徵者，盡早求醫，勿前往黃大仙祠。