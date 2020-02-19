【武漢肺炎】商家民間齊組生產線　本港口罩未來月產料過百萬個　

全球口罩供應緊張，港人一個口罩難求，於是民間自發籌款建口罩生產線外，也有商人在海外購買生產機器。事隔大半個月，包括商人王維基、紡織及製衣界立法會議員鍾國斌、工聯會何啟明、化學專家K Kwong等牽頭，本港未來將至少有6間本地口罩生產線，月產量逾百萬個。 當中鍾國斌與理大合作的可洗及重用的布口罩，相信可以在本月底取得檢測認證，意味首批港產口罩預料3月可以面世。鍾國斌早前透露，口罩已開始生產，逾百名車衣女工加上100台衣車，預計每日有逾萬產量。

▼常見口罩款式防疫效用▼

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本港生產的外科口罩，過去大多依賴懲教署工業組（CSI）每月製作的110萬個。不過自新型冠狀病毒疫情在港蔓延後，本土口罩需求大增鬧口罩荒後，商界及民間為了自救都紛紛籌組口罩生產線。現時商界及民間合共料至少有6間口罩生產線，包括港視副主席兼行政總裁王維基、紡織及製衣界立法會議員鍾國斌、工聯會何啟明、化學專家K Kwong、科學園借用室内生態耕種植場綠芝園廠房，以及「口罩工廠」等。

本港生產口罩未來可達每月逾200萬個

在口罩荒下，一盒50個的外科口罩被炒賣至數百元，平均一個口罩要4至5元，基層市民難以負擔。有見及此，鍾國斌在上月31日表示，會運用理工大學生產的防範肺炎鏈球菌、金黃葡萄球菌及念珠菌的布料生產口罩，每個口罩可以清洗60次，相信本月中可以應市。

其後，商人王維基等人亦加入生產口罩行列。王維基在2月3日以20萬美金購入口罩生產機，至12日再成功購得口罩的濾層。HKTV mall在其專頁透露，若成功投入生產，可生產100萬個口罩。

武漢肺炎疫情蔓延下，港人一罩難求。有團體早前免費派發口罩，等候的人士蜂擁而上希望取得一個口罩。（資料圖片 / 龔嘉盛攝）

同時，工聯會何啟明在13日亦公布，成功於大埔工業邨覓得防污染廠房生產口罩，機器在本周便可完成裝置，他初步估計每日可生產3千多個，月產10萬個。

不時在社交平台教導港人防疫知識，化學專家K Kwong也參一腳，招募義工生產可替換口罩。他在其專頁表示，口罩雖然是布，但是可以替換濾芯，料每個濾芯價格低至2元。

室内生態耕種植場「Farm66綠芝園」早前也宣布，將大埔工業邨的廠房借給科學園，以設立約4條無塵區口罩生產線，料日產約10萬個口罩。另外，也有是藥房背景的人士在屯門成立口罩工廠，但詳情則暫未曝光。

重洗口罩三層設計 料下月可面世

在6間新的本地口罩生產線中，鍾國斌已在本月3日向公眾展示布口罩的樣本，雖然檢測認證過程受阻，但認證料可在本月底完成，加上生產口罩的過程亦已開始，在100台衣車及逾百名的車衣女工趕工下，預計每日有逾萬產量。當檢測認證報告批出後，屆時首批布口罩就可立即面世，每個預計售約100元，惟首批約3萬個不作售賣，只透過社福機構免費送給弱勢社群及長者。

有批評指口罩的布料不能預防冠狀病毒，鍾國斌早前回應《香港01》稱，即使這些口罩不能抵擋新型冠狀病毒，但可以防菌，必定較市面上的口罩質素為佳，加上布料可以被分解，也較外科口罩環保。



本地薑納米殺菌口罩16年已面世 疫情中成搶手貨

翻查資料，其實除了懲教署工業組外，本港早於2016年已有創科公司，香港盈宗製藥與科學園公司納米及先進材料研發院（NAMI）生產出全球第一個納米纖維智能殺菌口罩NASK，達99%殺菌率，而且更獲第44屆日內瓦國際發明展中獲得銀獎殊榮，加上每個售價只為約20元一個，成為不少港人在今次疫情中搶購的商品。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼