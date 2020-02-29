【新冠肺炎．2.29】將軍澳47歲婦確診　太平清醮取消搶包山及飄色

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情未止息，本港今日一度未有新增確診個案，惟至晚上再多守不住，一名與北角福慧精舍佛堂確診者同住的47歲婦人確診，累計有95宗。 一名在深圳居住的香港孕婦，預約在下周二（3月3日）來港開刀產子，但未有提前14日入境檢疫，衝擊政府的強制檢疫令。 距離4月30日佛誕日的長洲太平清醮尚有約兩個月，惟值理會今晚宣布，因應近期新型冠狀病毒疫情，取消搶包山比賽及飄色。

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【22:54】政制及內地事務局局長聶德權在其Facebook表示，滯留湖北港人登記昨天結束後，入境處和衞生署人員隨即核實在武漢市600多名求助人的身份和健康狀況，並處理現時不在武漢市但因有緊急情況希望可以回港的個案。

關於非武漢市的個案，會清楚了解他們的健康情況，確定他們是否適合出行，按緩急先後原則去處理，亦要考慮他們由所在地前往武漢機場的可行性，盡快確定人數；湖北省政府方面，亦會作出核對，確定他們當中沒有2019冠狀病毒病確診者，或是與確診者有緊密接觸，才會讓他們回港。

【新冠肺炎】聶德權：已核實武漢市600多名求助人身份和健康狀況

【22:45】長洲太平清醮值理會宣布， 因應近期新型冠狀病毒疫情，調整今年 (庚子年) 長洲太平清醮活動，取消5月1日搶包山比賽；會景巡遊繼續舉行，但飄色及小童參與的​​​活動，例如擔彩旗等將會取消。

【新冠肺炎】長洲太平清醮取消飄色及搶包山 值理會：或再有變動

居於將軍澳的一對婆媳先後確診，其中奶奶曾到北角福慧精舍佛堂。（資料圖片）

【22:18】衞生署衞生防護中心新冠肺炎網頁顯示，再增一宗確診個案，患者為一名47歲女子，屬本地個案的密切接觸者，現於觀塘基督教聯合醫院留醫。本港確診累計增至95宗。

患者為第92宗患者、居於將軍澳寶盈花園4座70歲老婦的媳婦，患者沒有到過北角福慧精舍佛堂，但其確診的奶奶則是佛堂善信，在1月下旬及2月上旬多次到過佛堂，相信是她傳給媳婦。患者在奶奶周四確診後，已入住隔離營，故此發病後由隔離營轉往醫院。

這同這宗個案，「佛堂系」共有10名善信及5名確診者家人中招。

【新冠肺炎】將軍澳寶盈花園46歲婦確診 疑被到福慧精舍奶奶傳染

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【17:05】澳門衛生局局長李展潤表示，有100多名澳門居民滯留湖北，分散在湖北省不同地區，計劃下星期周末派包機到武漢，接載武漢和武漢附近居民回澳門。

【新冠肺炎】澳門下周包機接滯留武漢居民 其他城市要自行到機場

【16:45】醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，紅十字會輸血服務中心今日調整捐血資格，曾到疫情爆發區，即中國內地、南韓、伊朗及意大利三個地區（包括倫巴第、威尼托及艾米利亞－－羅馬涅）的人士，離開該地後要暫緩捐血28日。

【新冠肺炎】消息：居深圳港婦預約闖關分娩 料救護車直送醫院

另外，輸血服務中心亦指出，曾與新型冠狀病毒確診個案於其出現病徵時有密切接觸的人士，需暫緩捐血28天；曾被確診感染新型病毒之人士，須於康復後滿180天方可捐血。

【16:37】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日本港沒有新增新型肺炎病例。翻查資料，對上一次單日沒有新增個案是2月15日。

【新冠肺炎】福慧精舍佛堂14善信及家人確診 低燒負責人無感染

【16:25】韓國公布，單日新增813宗確診個案，總數達3,150宗，有康復患者再度確診。

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【11:00】香港郵政繼2月12日起恢復每日的派遞服務後，今日宣布全線郵政局（包括流動郵政局）將於3月2日起回復正常營業時間（除機場郵政局於星期日休息），同時亦會恢復每日的郵箱收信服務。

教育局轄下辦事處會在實施針對性措施減低社交接觸和採取預防感染措施的前提下，有秩序地由3月2日起逐步恢復更多公共服務。各區的區域教育服務處、幼稚園及幼兒中心聯合辦事處、學位分配組、資歷架構秘書處及其他服務單位，將由星期一起如常提供公共服務。

【新冠肺炎】香港郵政：下周一起正常服務 恢復每日郵箱收信

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