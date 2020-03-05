【新冠肺炎】申訴專員主動調查懲教CSI口罩生產、分發、點存安排

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，市民對口罩的需求急升。而由懲教署工場生產的口罩（CSI口罩）的去向，連日來受到不少市民關注，申訴專員趙慧賢今日（5日）宣布將開展主動調查，審研有關懲教署生產的口罩在生產、分發和點存方面的安排。

申訴專員趙慧賢指，根據政府發布的資料，CSI口罩主要是供應給各政府部門作日常及應變計劃之用。在2019年，懲教署每月平均向物流署供應110萬個口罩，並將小部分口罩出售予社福機構、學校等非政府組織。由於近日有報道指CSI口罩流出市面，社會關注CSI口罩有可能被濫用，而申訴專員公署亦收到有關投訴，故而決定展開調查。

懲教署CSI口罩多次被發現流出市面。（資料圖片）

趙慧賢指將審研懲教署及物流署在CSI口罩的生產、分發和點存方面的安排和工作有否不妥善之處。若發現有關機制或程序存在不足，會向相關部門提出改善建議，以望能從源頭堵截漏洞，避免出現CSI口罩被濫用的情況。同時，申訴專員亦邀請市民於4月6日或之前，以書面方式就上述課題向申訴專員公署提供相關資料及或意見。

申訴專員公署Facebook專頁亦發布貼文，指社會關注CSI口罩可能被濫用，因此申訴專員已經決定主動調查CSI口罩生產、分發及點存方面的問題，並呼籲市民發送電郵至 complaints@ombudsman.hk 提供意見。

物流署：全面配合調查

政府物流服務署回覆香港01查詢時指，會全面配合申訴專員就有關懲教署生產的口罩的主動調查工作。

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