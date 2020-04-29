釋囚指大欖懲教所「搞針對」：投訴當搞事　遭單獨囚禁調監獄

「誰能迫我，屈我辱我」一曲《誓不低頭》，正好形容剛出獄的A先生心情。於2016年入獄的A先生，今年一月由赤柱監獄轉往大欖懲教所。他今個月出獄後，控訴於懲教所內遭職員惡意針對，其後與同倉囚友共24人要求索取投訴表格，「以最溫和方法抗爭」。 A先生指，他們的行動被視為「對抗管方」，遭單獨囚禁及調到其他監獄，當局更一度出動被稱為「懲教飛虎隊」的區域應變隊。即使A先生已出獄，仍惦記仍在鐵窗內的囚友，「點解想攞張投訴表格就當搞事？」 協助A先生的社福界立法會議員邵家臻形容「有種擾亂秩序叫唔肯食死貓」，批評懲教署無完善投訴機制，應正視問題，並要求懲教署公開今次事件調查報告。 懲教署發言人指，早前已發新聞公報闡述事件的背景及處理方法，並沒有補充。

「誰能迫我，屈我辱我」一曲《誓不低頭》，正好形容剛出獄的A先生（中）心情。（高仲明攝）

懲教署於3月16日曾發布新聞稿，指有24名在囚人士集體投訴，不滿意近日提升寢室的整潔及個人衞生。當局連續數天增派人手支援大欖懲教所，截至當日整個行動有七名在囚人士懷疑煽動其他在囚人士進行集體非法活動，被隔離及接受調查。

然而A先生卻道出另一個版本。他指於3月12日早上，一名何姓懲教主任巡視監倉時，經過A先生倉房時無故以粗言辱罵他，並要求摺好毛氈。A當時不以為意，簡單回應一句「份氈唔係我嘅」，但為了息事寧人，仍願意摺氈。豈料何繼續以粗言大罵「你監躉嚟咋，同我扮嘢，唔摺嘅話同我攞埋份氈落走廊罰企！」

A先生：懲教員突然爆粗辱罵

A先生原本忍氣忍聲打算拿起毛氈照做，「但佢態度好差，繼續講晒粗口」，他忍無可忍便把氈放下，何隨即以「不服從命令」為由召保安組來鎖A先生。至翌日其他職員警告A切勿「搞事」，否則可「鎖你莫須有」，他理解意思是無需理由可將他「鎖水記」（單獨囚禁），甚至會加刑期。

24名囚友決定索取申訴專員公署投訴表格 其後遭「踢倉」

A先生遂與另外23名囚友商討，他們對該懲教主任濫權侮辱，及當局處理手法極度不滿，決定採取索取申訴專員公署投訴表格「這個是最溫和的方法。」然而有懲教署職員知悉行動，至3月14日保安組突擊「踢倉」，指A先生和另外六人擁有違禁品，A解釋違禁品其實是當局派發多出的枕頭袋和薄被，但仍要即時被「鎖水記」等候調查。

單獨囚禁期間，不同職員約見A先生，有職員要求A先生停止投訴，指投訴會令無辜的人被連累。而部分不肯妥協的囚友被調往其他監獄，最初有意投訴的24名囚友，最終只有10人決定繼續投訴。

囚友取早飯時再遭針對 當局出動「懲教飛虎隊」等70人增援

在懲教所內「摺氈事件」看似告一段落，但A先指引述指，其中一位支持他的囚友於3月26日飯堂取早飯期間，報稱因素餐問題遭職員針對並發生衝突，其後當局更以收到情報為由，出動「懲教飛虎隊」配備槍械及盾牌等突擊「踢倉」檢查，把22名在囚人士打散調到赤柱、喜靈洲等監獄，當中A先生即日被轉到赤柱監獄。

懲教署當日發出新聞稿，形容是「部分心有不甘的在囚人士企圖計劃再次煽動大批在囚人士參與集體行動對抗管方」。新聞稿中指當局調派逾70人增援部隊到大欖懲教所，對目標人物進行突擊搜查，但未有提及將在囚人士調監獄。

點解想攞張投訴表格就當搞事？企出嚟係要保護入面嘅兄弟，如果唔企出嚟，唔知結果係點。 A先生

A先生4月3日出獄後隨即向立法會議員投訴，他透露當時心感不忿，直言「如果唔企出嚟，唔知結果係點。」他又擔心仍在監獄中的囚友會受到不公平對待，他坦言十分無助，「唔知邊個可以幫到自己」。

事件雖看似小風波，但最後出動到「懲教飛虎隊」，A解釋他們僅帶囚友回倉，沒有毆打或恐嚇囚友，惟他認為「使唔使咁？當時唔係驚，反而係嬲！」

邵家臻：小事一樁 懲教署係要死頂

邵家臻指，區域應變隊僅在「大件事」才會出動，認為其實只是小事一樁，「但懲教係要死頂，覺得囚友太團結，又勸退唔到唯有加壓。」邵又表示，上周探訪過兩個相關的囚友，二人現時仍被單獨囚禁，但福利如聽收音機等則沒有改變。他已去信懲教署，要求交代事件。

立法會議員梁耀忠認為事件反映懲教署投訴制度形同虛設，「在囚人士權利無保障，職員要點就點。」他促請當局進行徹底檢討，包括設施、制度等，以保障在囚人士應有權益。

就上述事件，懲教署回覆指，當時已發出新聞公報闡述事件的背景及處理方法，並沒有其他補充。當局強調，如在囚人士就服刑期間的待遇有所不滿，可透過不同途徑作出投訴，而當局會因應保安考慮及院所實際運作情況，安排轉介在囚人士往不同院所服刑。