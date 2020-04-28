綠VAN、貨車車主可申請現金補貼　登記後一個月內可領取

新型冠狀病毒肺炎疫情衝擊本港經濟，政府推出第二輪「防疫抗疫基金」支援客運業，當中預留共約13億元，向貨車車主及綠色專線小巴營辦商提供補貼，運輸署宣布由今日（28日）起接受申請，接獲政府發生信函的貨車車主及綠巴持證人須於9月30日或之前，填妥資料及遞交相關登記。

每位合資格的貨車登記車主可獲每輛車一筆過港幣1萬元的補貼，持證人須於9月30日或之前提交登記，完成後將於2至3周以自動轉帳形式獲得補貼。（資料圖片）

貨車方面，每位合資格的貨車登記車主將可獲每輛車一筆過港幣1萬元的非實報實銷補貼。運輸署表示，由昨日（27日）起至5月中，會發信通知各合資格貨車登記車主，登記領取補貼的手續詳情。接獲信函的貨車車主可由今日起至9月30日，使用信函上提供的登記密碼，透過「香港政府一站通」提交登記。完成登記後，補貼約於2至3周以自動轉帳形式，發放至在網上登記填報的本地銀行帳戶，且發放補貼後，貨車登記車主會獲發付款通知書。

港府為跨境司機承擔檢測費用 上限350元

運輸署又指，合資格的貨車登記車主會有充裕時間辦理登記手續，故毋須急於在申請期最初提交登記。

另外，政府亦會承辦境貨車司機，在深圳及珠海共5個陸路口岸，包括沙頭角、文錦渡、皇崗、深圳灣口岸及港珠澳大橋珠海口岸，進行新冠病毒核酸檢測的相關費用。倘跨境貨車司機在本港進行核酸檢測，亦可以實報實銷方式申請資助，金額上限為每次港幣350元，詳情將另行公布。

運輸署表示，今日已向綠巴營辦迦介紹補貼計劃及申請詳情，持證人須於9月30日或之前，填妥並郵寄表格，完成審核後會於1個月內獲發補貼。（資料圖片）

綠巴小巴營辦商方面，每輛小巴可獲一筆過3萬元非實報實銷的補貼。而運輸署今日已向涉事營辦商介紹有關計劃及申請詳情，並派發申請表格。持證人須於9月30日或之前，將填妥的申請表格郵寄至運輸署。運輸署完成核實營辦商所提交的資料後，會於1個月內以自動轉帳形式發放補貼。



為支援運輸業界，政府已陸續落實第一輪「防疫抗疫基金」中所提出的燃料補貼及一筆過補貼措施。運輸署指，截至4月中，已收到3間專營巴士公司、10間專營和持牌渡輪營辦商、香港電車有限公司及約1700份由非專營公共巴士、學校私家小巴及出租汽車登記車主提交的相關補貼申請，已發放補貼金額逾1億元。