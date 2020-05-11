新冠肺炎│飲食界自救組團推折扣券　擔心疫情下再有千所食店結業

新冠肺炎疫情持續下，食肆限座限客，餐飲業大受影響。由600間中小型餐飲食肆組成的救救飲食業大聯盟，發起「2020大時代大特賣」自救計劃，其中200間餐飲名店及老字號，推出現金折扣禮券優惠，為食肆提供現金流，能夠行業自救。 成員之一都爹利會館創辦人羅揚傑表示，受訪業界的營業額較去年同期平均大跌五成至八成，可是22%餐廳的業主仍不願意減租，經營非常困難，擔心問題持續下去，一個月內再有一千間餐廳結業。

由600間中小型餐飲食肆組成的救救飲食業大聯盟發起「2020大時代大特賣」自救計劃，其中200間餐飲名店及老字號店推出現金折扣禮券優惠。（梁煥敏攝）

救救飲食業大聯盟發起「2020大時代大特賣」自救計劃，其中200間餐飲名店及老字號店推出現金折扣禮券優惠，期望能夠行業自救，市民可在網頁下載折扣券，有超過200間不同餐廳的現金禮券，當中以500元可購得600元的餐飲券。

老店「蛇王芬」第四代傳人吳煋姿（中）談到近日的經營困難，感觸落淚。（梁煥敏攝）

指政府公布提供資助 業主即停租金寬減

抗疫超過100日，近三個月來，因新冠肺炎影響下，本地餐飲界的生意大受影響，業界代表近日向行業近600間餐廳作問卷調查，受訪的業界表示，疫情期間，營業額較去年同期大跌五成至八成；有接近九成的受訪者表示，業主所提供的租務援助，不足以讓其繼續經營，以3月為例，有22.2%受訪者表示業主完全無減租、亦有一半受訪者指只獲少於20%租金減免。

羅揚傑表示，3月底針對餐飲業、酒吧禁令及限聚令下，生意更為雪上加霜，加上政府提供幫助後，不少業主即時停止原先的租金寬減，如「吃掉」政府援助，令業界繼續水深火熱。他又說，「問題持續下去，一個月內再有一千間餐廳結業。」

「蛇王芬」吳煋姿：老店都想生存下去

老店「蛇王芬」第四代傳人吳煋姿表示，3月份的生意非常飄忽，令她感到忐忑，「平日得返兩三成生意，遊客當然就無晒，好多時香港老店都想生存下去，捱得好辛苦，好大壓力，都好希望可以回復。」

米芝蓮餐廳：想唔租 業主先有少少聲氣

法國菜米芝蓮餐廳Briketenia老闆樂君平表示，由於部份主理的分店於酒店內，生意大跌九成，2至4月有租金減免，但期間仍要出糧，加上5月要正常交租，坦言經營壓力很大，「我哋到而家都未炒過一個員工，我同拍檔壓力好大，有啲業主一聽我哋想減租就無回覆，拖字訣，到話唔租先有少少聲氣，真係唔掂。」他稱現時仍與業主在拉鋸之中。